潘襎／台灣如果有「鐵拳教育」？

韓劇「鐵拳教育」在台引發熱播與反思效應，甚至衝擊某市長候選人選情，教師團體更強烈回響。身為教育界一分子，看了這部片感慨深刻。劇情裡「教育部長」採取非常手段捍衛「教育權」，反覆強調教育本質，申明「大人有大人的職責、小孩有小孩的職責」。每次輔導個案後總是舉行記者會，句句鏗鏘有力，打動人心。

劇中教育亂象百出，有包庇子女霸凌同學的國會議員、勾結補習班的名牌老師、高官、企業家貴婦；學生與流氓勾結販毒、網紅學生霸凌老師與同儕，甚至逼死、殺害老師；「恐龍家長」奪命連環打電話，逼得老師精神崩潰。劇情雖誇張，卻引發各國觀眾爭相觀看。台詞裡的許多誅心之論，道出當前教育現狀與危機。

民主時代的教育，反映的不正是民主現象？對政治人物而言，民主時代掌握選票才是王道，學生家長們才是「大多數選票」，教師只是「極少數」。教育權由教師、學生（受教者）、學校組成，接著是學校行政單位、支持師生的家長會組織，此外則是指導、評量教育單位的各級教育行政機關。民國一○二年修正的教育基本法，立意良善，仔細審視卻發現，僅是為具有受教權的一方制定的法律。

台灣在現代民主社會機制下的法規、教育現場的實踐，在「鐵拳教育」播放後，卻使教育界積壓已久的怨氣爆發，最大的原因出自於組織文化的「良知」喪失。教育機構的良知是什麼？簡言之，維護教育公平正義的，不是形式的程序正義及所謂「民主」機制，而是參與者能守護公平正義的普遍「良知」。

教育制度及其文化，是人文精神不斷積累的結果，並非沒有法規、組織和監督機制，最大問題在於「大人們」肆意利用特權與「民意」監督權，將手伸進教育體系，迫使守護教育權的「大人們」棄守職責，受害的其實是接受教育的「孩子們」。

清初張英〈王者以教化為大務論〉：「故教化者，推之挽之之具也。廉恥之道重，而後有恬澹之士；義利之辨明，而後有氣節之行；躁競之習除，而後有難進易退之節；侈靡之風革，而後有守約潔己之操。」古代帝王集神權、君權、聖人於一身，故王道之行即教化風偃，此為君王個人的人格感召與施政。

法國學者飛利浦．阿里斯著《教育的誕生》，從「心性史」探討集體意識的教育演變歷程。今日，古人這套權力結構與教育理念早被視為迂腐，代之而起則是擅於造勢、「造浪」以獲得政權的政府；朝野政治攻防戰每天上演，終日「教育」全民。

教育基本法第二條載明「人民為教育權之主體」，反映了「政治格鬥」正是以另類「社會教育權」之姿，去影響學校教育權，透過大眾媒體教育父母、薰染學生。不禁要問，國家教育之大病，是否正來自擁有政治權力的「大人們」？

「鐵拳教育」裡有一幕，是一名教育部教權局督導提醒校長，不要忘了自己是教師的前輩。存在主義文學家卡繆指出：「不要走在我後面，因為我可能不會引路；不要走在我前面，因為我可能不會跟隨；請走在我的身旁，做我的朋友。」民主時代，教育權有賴良知維繫；教育界領導人要莫忘初心，把老師當作朋友，才能共同守護教育這塊「啟迪心靈自覺」的園地。

（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）