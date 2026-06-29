楊志良／新「三國」演義

有一個政治實體，占據台灣這個島、實際管理這個島，包括人民及物品，非經此實際有效治理者同意，均不得進出。但這個實際統治者的名稱，至今莫衷一是，它多數時間自稱為「中華民國」，但對多數聯合國的會員國而言，它只是「中華人民共和國」的一個省，認為台灣是一個國家的聯合國會員國，只剩一些微不足道的小國家。

雖然日本前內閣總理安倍晉三公開說「台灣有事就是日本有事」，但就是不與台灣正式往來，只要台灣官員公開進入日本政府機關，老共就要抗議，雙方官員開會只能到旅館。美國再怎麼挺台灣，台美關係比台日關係更嚴格，就算只是民間議員的來訪交流，老共也要打飛彈威脅一下。

但是身分是可以變換的，本人在擔任衛生署長期間，一位日本厚生勞動省的長官是本人在台大任教的老朋友，我到日本時，當然邀請我到他辦公室聊天，在旁的事務官是名科長，明知我的身分是台灣政府的現任閣員，但同時也是長官的學界好友，又能如何？難道能打臉長官，向外務省舉報長官接待了台灣來的官員？只好在旁陪笑臉，晚上陪著我們二老吃飯、喝酒、看藝伎表演。

老共認為賴政府的高官是台獨分子，非但不能到大陸去、也不能到世界上多數的國家，所以只要哪位官員偶爾能到其他國家訪問，就大內宣一番。但若轉換身分、變成一般民眾，就是高水準的良民，世界跑透透，包括「匪區」。本人受邀到大陸演講「全民健保」及「醫院管理」百次以上，又曾被聘為位在南京的重點大學東南大學的講座教授，足跡北自哈爾濱，南至雲南、貴州，大江名山各地美景，更不要說北京故宮，好不快活。

至於總統府那批人，並不認為自己是「中華民國」治理者，心中只有台灣國，公開說「中華民國憲法」就是災難—雖然包括憲法增修條文都是經過全民合法程序產生的、自己也是對著憲法宣誓就任的。

更有趣的是，如果同時閱讀聯合報、中國時報、自由時報，就會發現三家報紙在同一件事的報導完全南轅北轍，像是在報導三個國家。電視台也是如此，民視、三立、ＴＶＢＳ，除了重大車禍的新聞內容大致相同以外，其餘事件報導立場完全不同。至於選舉的時候，藍、綠、白的言論更是五花八門，熱鬧萬分，相互攻擊，給對方戴各種帽子，到了是非不分的境地。

每次選舉，各黨派候選人耗費的金錢、資源驚人，但國人水準高，選舉結果也大致符合多數人的期盼。一方面選舉時的大撒幣，讓低收入者增加工作機會及收入，使台灣的民主化不斷淬鍊，更趨成熟；另一方面台灣北中南東各地，民情相當不同，教育水準、人口結構、主要產業、意識形態均有相當差異。以上各項如何整合，若有像孫中山這樣格局恢弘、包容大度、擅長溝通者或有可能，但依個人觀察，此人尚未世出，更絕非目前高居總統府者。唯有期盼多幾次政黨輪替，或可塑造出此輩高人。（作者為前衛生署長）