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葉銀華／台灣服務業的升級路徑

聯合報／ 葉銀華

台灣近年經濟成長表現亮眼，但經濟成長不等於全民共享。若要讓成長成果真正反映在多數民眾的所得與生活品質，除了科技製造業持續帶動經濟成長外，更關鍵的是提升服務業的生產力與競爭力。隨著服務業就業人口占比已超過六成，其升級成敗正逐漸成為影響台灣經濟韌性與社會穩定的重要因素。

去年整體服務業每月經常性薪資平均約四點九萬元，但中位數僅三點九萬元；批發零售、不動產、支援服務、娛樂休閒、住宿餐飲、私立教育及其他業等中位數低於三點九萬元的產業，合計就業人口約占整體服務業百分之六十三。這代表多數服務業從業人員，仍處於低薪與低附加價值結構之中。

相較之下，日本以制度化管理、專業訓練與標準化流程提升效率；韓國透過影視、音樂、電商與平台經濟，將文化內容轉化為可擴張的商業模式；新加坡則將金融、法律、醫療與教育等專業服務納入國家戰略，打造具出口能力的服務體系。

然而，真正值得借鏡的，不是複製表面形式，而是學習其背後的制度、人才、數位化與平台整合能力。台灣擁有科技供應鏈、成熟醫療體系、高密度城市環境與普及的數位基礎設施，部分企業也已在品牌經營、流程管理與數位應用累積經驗。未來關鍵不在重新打造模式，而在於將零星成功轉化為可複製、可規模化的產業能力，進一步形成具高附加價值與跨境競爭力的服務體系。

例如，醫療可結合智慧科技與健康管理，發展高齡社會解決方案；餐飲與零售可透過會員數據、平台經營與供應鏈整合，提升展店效率與跨區域經營能力；教育、顧問與專業服務則可結合ＡＩ與數位工具突破地域限制。共同邏輯都在於透過科技、數據、品牌與制度化管理，將原本依賴個人經驗與人工管理的服務，轉化為可持續擴張的商業模式，使服務業逐步由內需市場走向區域與國際市場。

台灣服務業真正欠缺的，不是創意，也不是成功案例，而是能把個別成功擴散成整體競爭力的制度與平台。以有限的內需市場而言，相較於追求少數超大型服務集團，更符合產業結構的策略，是培養一批能透過品牌、流程與數據管理持續擴張，並具跨區域經營能力的中型高值化服務集團。

政府也應從補助者轉向制度建構者。可借鏡日本推動標準化流程與ＡＩ導入，提升餐飲、旅宿、零售與照護產業效率；參考韓國強化智慧財產權、品牌經營與平台整合，擴大文化與生活品牌價值；學習新加坡發展半導體供應鏈顧問、智慧醫療、永續與碳管理等高附加價值專業服務，培養跨境輸出能力。

更重要的是，政府應整合ＡＩ應用、人才培育、數位基礎設施與服務出口政策，降低中小企業轉型成本，建立共享平台、數位工具與標準化流程，讓更多業者得以提升經營效率並累積長期競爭優勢，使個別企業的成功經驗逐步轉化為整體服務產業的競爭優勢。

過去台灣服務業可依賴低薪與大量人力維持競爭，但在人口結構改變、缺工與ＡＩ快速發展下，這種模式已難持續。若能建立更多具品牌力、數位能力與跨區域經營能力的中型服務集團，服務業才有機會擺脫低薪與低生產力循環，不僅支撐下一階段經濟成長，更讓經濟成長成果真正反映在多數民眾的所得與生活品質。

（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）

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