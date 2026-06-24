陳力俊／川普能源政策的時代逆流

美國總統川普在第二任期內，一反前任拜登的能源政策，大幅取消、縮減或終止再生能源項目；同時，卻花費巨額稅金來維持一些老舊的燃煤電廠的運作。

長期以來，美國共和黨標榜自由市場，反對政府干預產業。但川普的能源政策，卻是以國家權力刻意扶植化石燃料產業，同時壓制電動車與再生能源發展。換言之，川普並不真正遵循自由市場路線，而是一種帶有強烈政治忠誠與文化戰爭色彩的「選擇性產業政策」。

紐時專欄作家Thomas B. Edsall最近撰文批判川普的能源政策，認為其主軸並非單純討論能源，而是將能源政策、地緣政治、產業競爭、國家安全與民主政治中的利益結構全面串聯起來。他認為川普政府正在以意識形態與政治回報為基礎，逆轉美國的能源轉型，並因此提高家庭消費成本、削弱產業競爭力、強化對化石燃料依賴，同時讓中國在全球新能源競爭中取得進一步的優勢。

廿一世紀的大國競爭，已逐漸從「全球軍事投射」轉向「科技–能源–供應鏈」三位一體競爭。中國近年大力推動新能源產業，從太陽能板、電池、電動車到電網儲能，已形成全球最完整供應鏈。文章引用報告指出，中國在清潔能源投資規模上遠超美國，並透過海外布局強化全球主導地位。

該文最值得注意之處，在於它並未停留於「環保對抗傳統能源」的舊式辯論，而是將「再生能源」重新定義為國家競爭力與地緣政治實力的核心。這反映了近年全球戰略思維的一個重大轉向：能源政策不再只是環保議題，而是新一輪科技霸權競爭的重要戰場。

文中指出，在川普支持者的政治敘事中，化石燃料象徵男子氣概、藍領工人與傳統美國；再生能源則被視為「覺醒文化」與自由派菁英的象徵。這種將能源政策文化戰爭化的現象，比單純政策分歧更危險，因為當能源選擇成為身分認同問題後，理性成本效益分析就會退居其次；政策並非建立在長期國家利益考量，而是建立在個人偏好、政治動員與金主結構之上。

不過，該文也存在若干值得商榷之處。首先，它對再生能源轉型的成本與技術限制著墨不足。例如再生能源的間歇性、儲能成本、電網穩定性與關鍵礦物供應問題，仍是全球能源轉型的重要挑戰。

其次，作者幾乎將所有高油價與能源成本上升歸咎於川普政策，但全球能源價格本就深受地緣衝突、ＯＰＥＣ供應、全球景氣循環與金融市場影響。若將複雜能源市場變動全部政治化，它可能流於過度簡化。

然而，即便如此，文章仍提出了一個極具時代性的關鍵問題：廿一世紀的全球霸權，究竟是建立在石油與軍事之上，還是建立在新能源、ＡＩ與綠色供應鏈之上？這不只是美國的問題，也是所有工業國家的問題。

對台灣而言，這篇文章尤其具有警示意義。台灣高度依賴能源進口，又位於全球半導體與ＡＩ供應鏈核心。如果未來全球競爭重心從「石油霸權」轉向「新能源＋ＡＩ＋高科技製造」，那麼能源安全、電力穩定與綠色產業布局，將直接決定台灣未來廿年的競爭力。

尤其當台積電、ＡＩ資料中心與高耗能產業快速擴張之際，如何在穩定供電、減碳與產業競爭力之間取得平衡，將成為台灣無法迴避的國家戰略課題。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）