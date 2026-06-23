林中斌／新戰爭 意外多 演化快

大國打小國，愈打愈不贏！這是新戰爭趨勢。二○二二年二月俄羅斯開始攻烏克蘭、二三年十月以色列開始攻加薩、二五年六月美國及以色列開始攻伊朗，目前都陷僵局，若能停火就算不錯。

特色一：第二擊還手能力護藏於地。根據今年五月份Economist，在美國和以色列猛烈攻擊下，伊朗防守設備幾乎全毀，但地下仍保存百分之七十五飛彈發射器，百分之七十巡弋及彈道飛彈。

特色二：情報掌握先機。二二年二月俄攻烏，撲個空。烏得助於情報，即時移開防空設備，俄卻來不及更新鎖定位置。

特色三：未來戰爭武器是「瘋狂的無人」（wildly unmanned，北約將領Matt Van Wagenen用辭）。包括無人機、機器人、機器狗、光纖以免電子干擾、雷射、電子戰。

特色四：未來戰略要地是高度四千公尺以下的「低空場域」（air-littoral）。此處無人機活躍而戰機受限。雖然遠程飛彈仍可在安全角落發射打無人機。但無法大量使用，猶如大海軍在岸邊礁石淺灘施展不開。

特色五：「高低混合戰」（high-low mix）。數量多的便宜武器如機器人結合昂貴新式的坦克、戰機和軍艦。

特色六：傳統武器戰力猶存。俄羅斯坦克曾一度慘遭烏克蘭無人機痛擊。但坦克並未完全過時。去年烏克蘭第廿機械旅發射六十枚ＦＰＶ（第一人視角）無人機，卻擋不住兩輛長驅直入的俄羅斯龜甲坦克！去年印度巴基斯坦戰爭，長距離飛彈仍然可在安全區發射摧毀遠方的無人機。

西方用兵崇尚把對手打得「一拳倒地」（knock-out blow）。如今，大規模快速機動戰爭（如二戰閃擊戰）已難落實，反而回歸一戰時前線僵持、無法突破的消耗戰。新戰爭的無人機演化尤其快速。根據今年四月份Defense News，負責北約聯合作戰的英國空軍副元帥Simon Strasdin說：「每六周就要大量更新（無人機）軟體，每六個月就要更新硬體。」

伊朗發展的見證者（Shahed）輕巧（三點五公尺）便宜（三萬五千美元一枚）。在卡車發射架上即可射出，每批五個以上。伊朗盟國俄羅斯也用來打烏克蘭。烏軍用美國提供三百五十萬美元一枚的愛國者（Patriot）飛彈一一對付。花費是一百比一！戲劇化的結果是：美國及烏克蘭軍火迅速消耗，儲備告急！

去年六月美、以對伊朗開打，在頭一周向三千目標發射攻擊。伊朗以五百彈道飛彈及兩千無人機向美、以及十二盟國軍事基地還擊，三天內摧毀八百枚愛國者飛彈。根據Defense News今年四月頁四十四披露烏總統澤倫斯基提供的資訊，這比北約盟軍四年來援助烏克蘭的愛國者飛彈數量還要多！

烏克蘭很快找到對策：每枚一千美元的攔截者無人機（interceptor drones）。今年二月攔截者摧毀了百分之七十俄羅斯入侵烏克蘭首都基輔上空的見證者。攔截者小、快、便宜、半自動、可夜間飛行。它用光纖避電子干擾，可高飛離地四千五百公尺。六月，它更得助於矽谷Palantir公司的Prisma AI深入打擊俄國。

諷刺的是，烏克蘭曾求川普補充戰損的愛國者飛彈，被拒。美國自製無人機Lucas三萬五千美元一架太貴，現在竟回頭來要求烏克蘭提供攔截者無人機。

（作者為華府喬治城大學外交學院前講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）