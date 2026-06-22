聽新聞
0:00 / 0:00

名人堂／迎接太空未來 切莫陷入真空

聯合報／ 黃齊元（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）

在通膨壓力、戰爭危機等不確定因素下，馬斯克SpaceX日前上市，成為有史以來最大的ＩＰＯ，市值全球排名第六。對一家估值超高、充滿未來想像的概念股來說，投資人的熱情支持，反映的是大家對太空時代的期待，這是一場典範轉移。

去年五月，馬斯克和川普鬧翻，黯然離開政府，大家覺得特斯拉和他都完了；一年後的今天情勢反轉，川普因中東戰爭灰頭土臉，馬斯克卻成為「宇宙領導人」。這說明環境不斷在變，唯有創新思維才能走出困境，對企業和國家皆然。另外一位不斷因應環境變化挑戰的領導人是黃仁勳輝達雖是全球市值最高企業，但ＡＩ發展重心正從早期模型「訓練」轉向「推論」，黃仁勳決定不再執著自家ＧＰＵ，立即布局對手陣營ＣＰＵ，並打造生態系、引領「ＡＩ代理」的新時代。

地緣政治亦然，全球環境正迅速改變。美國霸權逐漸衰落；中國大陸崛起，西方國家正重新定義與美國的關係、重啟和中國的交流；此外，各國都對戰爭感到厭倦，普遍希望追求和平。川習會是政治的「iPhone時刻」，改變了很多現狀，台灣卻不明白這個趨勢，仍陷在反中、抗中的思維裡，路愈走愈窄。

我們不能再以昨日思維來看待事情，鄭麗文訪美是政治的「輝達時刻」，讓美國真正了解台灣人民對和平的期待。有人稱美國官員認為鄭麗文想法「過於天真」，其實天真的是我們；美國唯一能拍板作決策的只有川普，而他正急著想和中國交易。兩岸武力對峙的現狀也在改變中。美國前防長奧斯丁評估，大陸短期內無意武統台灣，他認為習近平傾向透過灰色地帶施壓、逼迫台灣統一，而非發動全面性作戰。這個見解得到很多專家認同，代表軍售只是戰略思考的一部分。

即使是未來趨勢的ＡＩ，台灣人也欠缺深入理解，以為有黃仁勳和台積電就夠了。三年前微軟不可一世，現在已被谷歌取代；OpenAI曾是ＡＩ代名詞，但現已被Anthropic超越；輝達ＧＰＵ主宰市場，卻正面臨谷歌ＴＰＵ及傳統ＣＰＵ的反撲。中國大陸在政策支持下，半導體和ＡＩ概念股正在大爆發；ＤＲＡＭ龍頭長鑫科技即將上市，估值上看一兆美元；台灣欠缺的大語言模型與ＧＰＵ企業也快速發展，氣勢不輸台灣。

馬斯克四年前曾提議，為避免台海衝突，可將台灣做為大陸的一個「特別行政區」，安排可比香港更寬鬆。他的「星鏈」衛星已圍繞地球，逼得台灣只好找替代方案；近期他還提議建造「超級大晶圓廠」，以擺脫對台積電等外部代工的依賴。馬斯克不是台灣的敵人，他只是看得懂未來趨勢，知道如何預先布局。

黃仁勳指出，在能源、人才、政策等優勢下，中國未來在ＡＩ領域將超越美國。馬斯克年初受訪時被問及「誰能掌握超級人工智能？」他的名單極短：xAI（他自己的）、谷歌，以及「中國公司」。簡言之，台灣ＡＩ避不開、也不一定能超越大陸，未來兩岸應攜手合作。

民進黨的兩岸政策，正走向早年國民黨「不接觸、不談判、不妥協」的老路；甚至更加隔離，好比抵制「海峽論壇」等兩岸交流活動。但趨勢是不可阻擋的，今天全世界對中國正走向「多接觸、多談判、多交流（交易）」；如何因勢利導，而非陷入真空、坐以待斃，是台灣未來最大的挑戰。

黃仁勳 馬斯克 輝達 SpaceX

延伸閱讀

SpaceX是龐氏騙局？謝金河一句話挨酸「東方神秘力量出手」憂股價崩盤

SpaceX喊話輝達促合作升級 外界推測與AI1衛星有關

馬斯克再發豪語 SpaceX年營收挑戰1兆美元

SpaceX市值飆 AI行情定心丸 經理人：市場好兆頭

相關新聞

讀家觀點／用學業底線 打開台灣運動員天花板

運動部正籌備各項體育改革，其中「廢除體育班」的轉型政策引發基層焦慮，擔憂台灣的競技實力將因此崩盤。

校園改革 別再政治消費

近來，從立委呼應教師工會倡議的「教師離線權」，到行政院宣布導入「第五級保全」強化校園安全，一時間，各界對台灣中小學教育的關注似來到了新高點。但值得討論的是，官員、民代的政策宣示，究竟是對症下藥的改革，或只是口惠實不至的政治消費？

盼鄭麗文主席推動兩岸「良制一國」

近日，國民黨主席鄭麗文方結束為期十六天訪美行程，筆者肯定鄭主席在「鄭習會」與訪美行程中均有收穫，但挑戰仍多，包括年底的地方選舉與二○二八年總統大選在內。然若能在以下方面多加努力、臨淵履薄，當能從兩岸和平之「理想主義」者，轉變為「良制一國」的實踐家，具體建議如下：

發展無人機 光靠大撒幣行不通

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列二一○○億元特別預算採購無人機；此外，盤點一一五年度中央政府總預算，各部會也紛紛編列無人機相關經費，總額高達一九二億元。表面上看，這是政府全面啟動無人機產業布局的重要一步，但若缺乏整體規畫，各單位爭相投入、競逐資源，恐怕難以發揮綜效，反而造成資源重複配置與浪費。

聯合報社論／台電中油借六千億續命，敲響能源黑洞警鐘

近十年來，台灣能源政策陷入難以解套的結構性泥淖。台電長期處於「小盈大虧」的尷尬境地，累計虧損已高達三六一九億元，負債比逾百分之九十一。中油也因長期吸收天然氣及油品價格成本，加上國際能源價格波動與資產減損因素，截至今年第一季累計虧損近七九二億元，負債比約百分之九十二。台電、中油這對難兄難弟，其經營壓力固然反映能源價格波動與國際情勢衝擊，但深究其財務亮紅燈的原因，與政府的能源政策及價格管制難脫干係，政府卻刻意混淆決策責任。

聯合報黑白集／鐵拳與鐵齒

韓劇「鐵拳教育」引發強烈迴響，立委直言很多劇中情節在台灣真實上演，讓國人產生共鳴，反映社會的擔憂；教育部長鄭英耀卻表示，「我不認為那是共鳴」，堅稱台灣教育一直往好的方向改革。官方自信與民間感受形成強烈落差，當鐵拳教育遇上鐵齒部長，台灣教育困境依舊難解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。