名人堂／迎接太空未來 切莫陷入真空

在通膨壓力、戰爭危機等不確定因素下，馬斯克的SpaceX日前上市，成為有史以來最大的ＩＰＯ，市值全球排名第六。對一家估值超高、充滿未來想像的概念股來說，投資人的熱情支持，反映的是大家對太空時代的期待，這是一場典範轉移。

去年五月，馬斯克和川普鬧翻，黯然離開政府，大家覺得特斯拉和他都完了；一年後的今天情勢反轉，川普因中東戰爭灰頭土臉，馬斯克卻成為「宇宙領導人」。這說明環境不斷在變，唯有創新思維才能走出困境，對企業和國家皆然。另外一位不斷因應環境變化挑戰的領導人是黃仁勳，輝達雖是全球市值最高企業，但ＡＩ發展重心正從早期模型「訓練」轉向「推論」，黃仁勳決定不再執著自家ＧＰＵ，立即布局對手陣營ＣＰＵ，並打造生態系、引領「ＡＩ代理」的新時代。

地緣政治亦然，全球環境正迅速改變。美國霸權逐漸衰落；中國大陸崛起，西方國家正重新定義與美國的關係、重啟和中國的交流；此外，各國都對戰爭感到厭倦，普遍希望追求和平。川習會是政治的「iPhone時刻」，改變了很多現狀，台灣卻不明白這個趨勢，仍陷在反中、抗中的思維裡，路愈走愈窄。

我們不能再以昨日思維來看待事情，鄭麗文訪美是政治的「輝達時刻」，讓美國真正了解台灣人民對和平的期待。有人稱美國官員認為鄭麗文想法「過於天真」，其實天真的是我們；美國唯一能拍板作決策的只有川普，而他正急著想和中國交易。兩岸武力對峙的現狀也在改變中。美國前防長奧斯丁評估，大陸短期內無意武統台灣，他認為習近平傾向透過灰色地帶施壓、逼迫台灣統一，而非發動全面性作戰。這個見解得到很多專家認同，代表軍售只是戰略思考的一部分。

即使是未來趨勢的ＡＩ，台灣人也欠缺深入理解，以為有黃仁勳和台積電就夠了。三年前微軟不可一世，現在已被谷歌取代；OpenAI曾是ＡＩ代名詞，但現已被Anthropic超越；輝達ＧＰＵ主宰市場，卻正面臨谷歌ＴＰＵ及傳統ＣＰＵ的反撲。中國大陸在政策支持下，半導體和ＡＩ概念股正在大爆發；ＤＲＡＭ龍頭長鑫科技即將上市，估值上看一兆美元；台灣欠缺的大語言模型與ＧＰＵ企業也快速發展，氣勢不輸台灣。

馬斯克四年前曾提議，為避免台海衝突，可將台灣做為大陸的一個「特別行政區」，安排可比香港更寬鬆。他的「星鏈」衛星已圍繞地球，逼得台灣只好找替代方案；近期他還提議建造「超級大晶圓廠」，以擺脫對台積電等外部代工的依賴。馬斯克不是台灣的敵人，他只是看得懂未來趨勢，知道如何預先布局。

黃仁勳指出，在能源、人才、政策等優勢下，中國未來在ＡＩ領域將超越美國。馬斯克年初受訪時被問及「誰能掌握超級人工智能？」他的名單極短：xAI（他自己的）、谷歌，以及「中國公司」。簡言之，台灣ＡＩ避不開、也不一定能超越大陸，未來兩岸應攜手合作。

民進黨的兩岸政策，正走向早年國民黨「不接觸、不談判、不妥協」的老路；甚至更加隔離，好比抵制「海峽論壇」等兩岸交流活動。但趨勢是不可阻擋的，今天全世界對中國正走向「多接觸、多談判、多交流（交易）」；如何因勢利導，而非陷入真空、坐以待斃，是台灣未來最大的挑戰。