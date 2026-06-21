張延廷／接收二手日艦 菲、印後果難料

東北亞軍備外銷在近年有明顯增長之勢。例如南韓的陸上裝甲火砲，在部分歐洲國家看似獲利，但空中裝備的外銷主動權，卻實際掌握在「合作」的美國廠商手中。

不同國家產製的系統，儘管在啟用階段經由整合工程使之一時半刻還能方便運行，但在缺乏一致的作戰管制及後勤品保作業體制之下，要不了多久便會招致不可預料的問題，這是世界軍備工程的普遍現象。而想在國家軍隊體制中建立上述能量，需要時間培養，不是一蹴可幾。

觀察日本，二戰後在美國默許下，以「護衛艦」名義，實際不斷建造各種噸位的「驅逐艦」，這種魚目混珠的國際軍備生產策略，目的就是要維持其各船廠的造艦能量。

從一九八○年代設計的四千噸村雨級、高波級，甚至更大的七千噸鞍馬級、旗風級，就都已具備多功能的水面艦艇能力，不但可以反潛，更具有局部防空性能。至一九九○年代在引進美製「神盾」雷達戰鬥系統後，更是一躍成為亞洲最強、世界第二的實際海軍力量。不可諱言，這些都是趁「美日同盟」的空隙在美國基於軍備利益默許下所使然。

而今，日本有計畫將二手船艦轉手給東協的菲律賓、印尼等國，究其目的，除藉此擴充亞太海上聯絡演習網路，防範中國海權延伸，以及為將來突破新式軍備出口作為伏筆才是真正目的，從長遠層面推敲其軍備輸出，並非如其所稱「無償」那麼單純。

至於東協在缺乏自主造艦能力的前提下，對外採購海上裝備與中型艦艇，早就是多年以來的普遍慣例，尤其離島星羅棋布、海岸線綿延破碎的東南亞各國，不僅要維持既有近海和狹窄航道的暢通，更需以編制內之海軍艦艇執行反恐、反海盜等非傳統安全任務。因此，其船艦等級多為數百至三千噸級以下的一般輕量巡防艦，附帶目的是降低操作成本。

和日本商議接收二手舊艦後，固然表面噸位數字提升，但整體操作、維修、後勤系列工程，均非東協國家一時半刻能建構，日本嗅到其中可干涉南海之機會，意圖與菲律賓、印尼「合作」，將反制中國南海海權的技術情報網路搭建在「輸出軍備」之上，藉此長期獲得相關情資，趁機延伸其西南離島海防前沿。

歷來慣於「情報蒐集」的日本企業，如何針對特定目標進行布建，早已是亞太各國明白洞悉的伎倆，遑論具有強烈地緣戰略意義的軍事裝備外銷和輸出，此舉不外乎將菲律賓、印尼等國攬為可供東京長期利用之「戰略資源」。但已服役卅多年的舊化船艦，各項系統勢必問題叢生，日本倘若一味想以之作為南海「抗中」的馬前卒代理者，其實並不實際，畢竟東南亞、尤其印尼是以沿海巡邏等非傳統安全為目的。

日本以新改良型最上級巡防艦外銷澳、紐的策略，就在打造南海到南太平洋的海洋戰略情報區位，企圖藉此限縮中共艦隊由此出入太平洋的航路。但共軍已完成全球化空、天、海、陸一體化建制同時，日本乃至美日同盟架構的防禦還剩多少價值？頗為人存疑。

如今日本將二手舊艦轉交菲、印等國，可能產生的「後勤災難」，已非現任的政客短線利益所能估量。

（作者為空軍官校前校長、清大教授）