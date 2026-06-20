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周行一／當務之急 匯聚資源投入AI

聯合報／ 周行一
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表首場主題演講。圖／聯合報系資料照片
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表首場主題演講。圖／聯合報系資料照片

自從二○二二年十一月ChatGPT開放給一般公眾使用之後，ＡＩ發展進步神速，普及的速度是歷史上新科技被採用的世界紀錄了，以前網際網路花了七年的時間才有一億人使用，ChatGPT只歷時兩個月。學會用ＡＩ已經變成世界性的ＦＯＭＯ現象，對一般人而言，就覺得ＡＩ實在太神奇了，不會使用有很強的焦慮感，更何況常看到媒體經常討論飯碗會被ＡＩ捧走的問題。

國家與企業也對ＡＩ有強烈的焦慮感。因為擔心ＡＩ將來會改變地緣政治，每個國家都覺得主權ＡＩ很重要。現在的趨勢是，大家皆認為ＡＩ愈來愈厲害，卻無法掌握ＡＩ發展的影響，因此都想盡辦法投資於ＡＩ。但是資源愈少的國家愈沒有能力投資於ＡＩ軟硬體基礎建設，必須依賴別國，未來將進入對國家安全與經濟發展的話語權掌握度低，被掌控ＡＩ軟硬體設施的大國控制，進入到被予取予求，國家資源被掠奪而無力抗拒的危險境地。

在現在的國際地緣政治環境中，大國想把國家安全做到絕對，欲掌握完整以及絕對ＡＩ優勢的努力，將擠壓小國掙脫束縛、脫穎而出的機會。當國家想要有絕對的國家安全時，追求絕對的產業垂直整合度是自然的發展目標，掠奪其他國家的資源，將有助於盡快達到這個目標。

企業也面臨類似的趨勢。有財力的大企業就像大國家一樣，因為想在不確定性極高的未來ＡＩ世界裡掌握絕對的競爭優勢，正瘋狂及不計血本地投入ＡＩ。為了壯大自己，大企業不僅大量投資於ＡＩ，並且經由併購與股權投資，強化垂直整合，希望盡量控制ＡＩ上下游，也努力水平整合，想要管理與ＡＩ相關的產品與服務生態環境，目的是要盡量將利潤內部化，創造難以被競爭者擊破的閉環優勢。

未來將是少數大企業強強聯手，將資源與科技盡量掌握在自己手上的競爭方式。不僅如此，企業與國家是共生的，國家會跟大企業聯手強固主權ＡＩ，並且共同掠奪別的國家的資源。例如美國政府投資英特爾百分之十股權，輝達也有英特爾百分之四的股權，美國政府正在盡力幫助英特爾成為美國的台積電，輝達希望英特爾能夠幫助掌握晶片的生產以及進入ＡＩ ＰＣ的領域。而輝達在上下游及水平方面投資了數百家公司。

台灣絕大多數的公司無法參與這種ＡＩ投資競賽，政府亦沒有能力獨立做好主權ＡＩ投資，我們國家與企業將來必然必須依賴國外提供ＡＩ軟硬體基礎建設服務，這將是非常危險的處境。

但是台灣累積了許多財富，政府需要趕快與主要企業討論，如何把資源集合起來，共同為台灣打造一個ＡＩ的軟硬體及研發中心，讓台灣企業不受制於人，我們的主權ＡＩ也受到保障。（作者為行珩全人均衡系統創辦人）

ChatGPT 科技

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