趙建民／鄭麗文和平路徑圖 美國會埋單嗎

解放軍是否攻台傳聞不斷，川普和習近平在北京會談後，稱對台軍售是「對中談判很好的籌碼」，並稱不希望有人宣布獨立，「棄台論」不脛而走。在此節骨眼，國民黨主席鄭麗文展開訪美行程，各方高度關注，鄭習先會的效應，更平添了張力。經過多年的淬鍊，鄭主席的兩岸論述完整，加上其本人的溝通魅力，僑社掀起旋風、美國朝野震動，氣勢為近年台灣訪美政客少見。雖然如此，鄭在華府的對話似乎略有遲滯，不如北京場的行雲流水。

鄭麗文高舉兩岸和平，倡言不會拖美國下水，變第一島鏈為和平繁榮之鏈，這和川普表明不願派兵為台獨作戰的理念不謀而合，哪裡不對？

在二軌智庫的交流中，美方人士集中關切兩個問題：一、面對解放軍的步步進逼，台灣如何展現決心加強嚇阻？韓國瑜接棒訪問，印證了美方對強化戰備的期待；二、美國一貫主張兩岸和平對話，但面對陸方的強勢，如何確保台灣主體性避免香港化？美方不斷詢問鄭習會中是否論及統一，關切之情溢於言表。

就此，鄭麗文從民主監督的角度，批評國防特別預算的浮誇與黑箱，但美方更關心台海有事時國民黨的拒敵方案；過去該黨凍結國防預算、反對特別預算、修改民防法排除年輕人支援軍事勤務，美方的疑慮非一日之寒。其次，以憲法切入兩岸和平，進而連結美國的一中政策有其賣點，但在兩岸融合的基礎上，如何建構台灣異於中華人民共和國的主體地位？國務院前官員羅素講得精妙：台灣想要的對話是自治、民主的和平，還是脅迫下的和平？鄭主席言者諄諄，倡議國民黨的「和平路徑圖」，但美方更關切的，似乎是捍衛台灣的「政軍路徑圖」。

同樣是「親美和中」，美方給鄭麗文的回應明顯不同於馬政府，除了兩岸實力差距拉大、美方保台的信心不如過往外，還和美方的戰略調整有關。過去美國對中主張交流，促使中國體制變遷、進而接合美國主導的國際秩序，但現在美國普遍認為此一政策非但沒有達到促進中國政經自由化的目的，反而任令中共坐大挑戰美國的領導地位。新的戰略改採抗衡，防止中國高科技突圍、減少貿易依賴，不再容忍台灣的「美中平行」戰略，必須拉出差序。美國期待的，是親美抗中。

此於美國對台主權的態度尤其明顯。二戰期間，美國倡議開羅和波茨坦宣言，確認台灣歸還中華民國，卻在韓戰爆發後主導舊金山合約，迎合台灣地位未定。過去美國對中交流，刻意模糊台灣主權，但在美中對峙下，台灣的主權歸屬和對台軍售成為交易籌碼。

美國在台協會去年九月表示，戰後三文件並未決定台灣的最終政治地位、聯合國二七五八號決議也未決定台灣的政治地位，國民黨反對台獨的主張不易達陣；更何況美國對民進黨收發自如，川普質疑後，賴清德總統立即親自澄清沒有台獨問題，強調蔡英文的維持現狀路線不變。

在新的地緣政治格局中，兩岸問題不可能一錘定音，鄭麗文訪美的意義，在於向美方展現台灣人追求兩岸和平的決心。日前外交政策期刊稱，台灣對美賭注過大，呼籲民進黨回歸務實，不啻是對鄭這次美國行的最佳註腳。

（作者為陸委會前副主委、中國文化大學社科院前院長）