魏國彥／登革熱來了 蚊子比鼠更可怕

老鼠會傳染漢他病毒，很可怕。而蚊子會傳染登革熱，更恐怖。

疾病管制署五月廿三日公布國內今年首例本土登革熱病例，患者是一位高雄市前鎮區六十多歲男性，因出現發燒、頭痛及肌肉痠痛等症狀被安置在高雄市民生醫院。未料，一位原來五月廿九日至六月十日間住院的七旬女病患因發燒、頭暈等症狀於十一日回診，經確診為登革熱。醫院因此全面過濾住院病患，在相鄰病房共查出另外四位登革熱陽性帶原者，目前醫院降載，在屋頂與周遭進行孳生源檢查及強力清消作業。

台灣每年幾乎都有一些零星登革熱病例，十年來已無大流行；然而，目前已爆發警訊。登革熱是種環境疾病，與環境因子高度相關。首先，病媒蚊性喜高溫；其次，水溝、屋簷、花盆、水缸、鐵盆、瓶罐等積水容器是蚊子幼蟲孑孓滋養的溫床。今年是超級聖嬰年，最近又梅雨大作，全面布置了蚊蟲孳生的大環境，登革熱已蠢蠢欲動。

埃及斑蚊（滋生於戶內）與白線斑蚊（戶外）是登革熱的帶原者，牠們叮人吸血時能傳染病毒，有的蚊子能連叮三、四人，傳染力高強。登革熱好發於南部，尤以高雄與台南市最為嚴重。高雄從一九九八年至二○二三年累計有四萬五九○五個病例，台南則有兩萬七○五八例。而其中最嚴重的一次是二○一五年的台南市，共二二七六○病例，一一二人死亡。當時市長是賴清德，我正好擔任環保署長，因白線斑蚊活躍於戶外，各縣市環保局負責清消孳生源，環保署也責無旁貸。

當年九月上旬台南與高雄相繼「淪陷」於蚊子大軍，登革熱病人擠爆醫院，病床堆滿通道，院內交叉感染，群聚感染。行政院於九月十五日升高防疫層級，設立「中央流行疫情指揮中心」，我與衛福部長官也因此經常前往台南與高雄，督導業務。

擔任環保署長前我在台大講授通識課程「生命的演化與絕滅」，當時我就想，生物為什麼絕滅呢？總不能像恐龍大絕滅是靠彗星撞地球完成的，有什麼其他方法呢？我想到了「島嶼生物地理學」：七○年代幾位生態學家研究加勒比海島嶼的生物多樣性，他們發現島嶼面積愈小，生物多樣性愈低。這樣的理論後來被用於中南美洲的森林保育，學者提醒開發者千萬不要把森林碎片化。於是我反其道而行：利用地理資訊系統統計並繪製台南市、高雄市的病例地圖，提出了「圍堵與切穿」戰略構想。

當時，台南賴清德市長採取我的建議，我也動員環境督察隊前往協助與管考，協同台南市環保局與前往支援的國軍衛生部隊，先就圈定的範圍進行周圍噴灑消毒，再對各圈內部沿選定的道路噴灑而切割。到了第三波行動時，各感染區已經變成小碎塊，就移交給各鄰里去沿巷弄噴消。這個作法改變了以前針對感染家戶及其周遭噴消的方式，因為我們進行外圍包抄與道路沿線噴消時，並沒有區分是否有病例。

初期，高雄市仍延續他們前一年「海水灌水溝」的作法。十月廿日左右，台南與高雄的病例數此消彼長，發生交叉，高雄市因而回頭接受環保署推行的方法。

現在，高雄登革熱已有六例，發生的時機比當年早了至少一個月，希望高雄市能及時撲滅，否則蚊子比老鼠要恐怖很多。（作者為逢甲大學講座教授）