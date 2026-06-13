聽新聞
0:00 / 0:00

周陽山／總統變總理 保國政壇如旋轉門

聯合報／ 周陽山
「進步保加利亞」領導人魯門·拉德夫（前）正式當選保加利亞總理，並帶領其政府宣誓就職。拉德夫成為保加利亞改行議會制以來，首位擔任過總統和總理的人物。新華社 新華通訊社
「進步保加利亞」領導人魯門·拉德夫（前）正式當選保加利亞總理，並帶領其政府宣誓就職。拉德夫成為保加利亞改行議會制以來，首位擔任過總統和總理的人物。新華社 新華通訊社

今年一月十九日，在倒閣之後三次組閣均告失敗，各政黨拒絕籌組新內閣的情況下，保加利亞總統拉德夫決定請辭參加國會選舉，憲法法院接受他的辭職並任命副總統約托娃接任，成為保國首位女總統。

四月十九日保加利亞舉行國會大選，拉德夫領導的左翼民族主義政黨聯盟「進步保加利亞」獲得壓倒性勝利，以百分之四十四選票取得過半席次，打敗原先執政的右翼親歐盟政黨「保加利亞歐洲發展公民黨」。五月八日，拉德夫宣誓就任保加利亞總理，這是首位由總統轉任總理的保國政治人物。

拉德夫軍人出身，自二○一七年起擔任總統，二○二一年連任。自他上任以來，不斷批評政府腐化，指責領導人風格魯莽，且試圖扼殺政治反對勢力。他曾十九次否決執政黨提交國會的法案，時任總理鮑里索夫批評他「破壞政府工作」，並在選舉期間支持反對黨。

拉德夫與歐盟主流派不同調，他反對提供軍火支持烏克蘭，也反對制裁俄羅斯，也不希望保加利亞捲入衝突。但他並非疑歐派，不主張退出歐盟與北約。換言之，保加利亞和匈牙利、斯洛伐克等國相似，親俄但不脫歐，強調國家利益，認同民族主義，這是另一個東歐國家的轉向。

保加利亞在共黨統治時期是對蘇聯最效忠的國家，經濟高度依賴蘇聯，民眾普遍接受俄語教育。當時它的領導人日夫科夫，曾連續執政達卅五年之久。一九九二年，他被最高法院以「濫用職權」判處有期徒刑七年，入獄四年後卻以「無罪」釋放。一九九八年他以八十六歲高齡辭世，有不少人懷念在他執政時期提供的社會福利，還為他舉辦悼念儀式。

除了「總統轉任總理」這樣的罕見經驗外，保加利亞還出現過「遜王當選總理」的特例。遜王西美昂出生於一九三七年六月，其父王鮑里斯三世於一九四三年去世後，當時年僅六歲的他繼承王位，一九四六年保國舉辦公投廢除了君主制，他被迫流亡西班牙。二○○一年他返回保加利亞，成立「西美昂二世運動」，以中間偏右的自由主義及民粹主義為政綱，在同年舉行的選舉中，取得國會剛好過半數，出任總理。這是極少數退位後的遜王，通過民主選舉成功轉任政府首長。但四年後，「西美昂二世運動黨」在選舉中失利，失去執政權。二○○九年大選，該黨失去全部議席，自此退出政壇！

在後共時期，保加利亞的轉變速度很快，政治人物上下台有如旋轉門，在過去卅八年裡，已更換了廿二位總理。二○○四年它先加入北約，三年後又加入歐盟。不過親西方並未帶來政治清明與經濟繁榮，在加入歐盟近廿年後，它的貪腐情況依然嚴重，組織犯罪問題惡化，司法體系根本無法獨立，寡頭濫權現象十分普遍，呈現一種「制度性的貪腐」。

另外，它的貧富差距也很嚴重。鄉村地區民眾生活十分貧困，迄今人均ＧＤＰ僅及歐盟平均值的三分之二，為歐盟倒數第一，比鄰國羅馬尼亞還要低二成左右。

更嚴重的是它的人口流失情況，從一九八八年全國約九百萬人，到二○二五年萎縮到六四二萬人，減少幅度超過四分之一。二○○七年加入歐盟後人口外流進一步加速。另外，其人口老化情況也十分嚴重，目前六十五歲以上人口占百分之廿四，十五歲以下僅占百分之十四，長此下去，保加利亞將成為一個人口漸衰，垂垂老矣的國度。

（作者為金門大學榮休教授，中流基金會董事長）

保加利亞 歐盟 政治

延伸閱讀

府提滿29人監委名單 在野批政治分贓

美國建國250周年系列／巨人背後的覺醒 全球如何因應不再可測的美國？

陳永興：超越黨派 以超然立場發揮監院功能

川普搞不定伊朗 恐淪「跛腳鴨」 白宮幕僚憂期中大選後將失去影響力

相關新聞

讀家觀點／選罷法修正 應擺脫因人設事的慣性

立法院會昨三讀通過《公職人員選罷法》第廿六條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。

民代：可原則開放機車免強制待轉

是否全面開放機車免強制待轉？交通部最新說法維持「因地制宜」，不過，以筆者兩屆台北市議員一共爭取開放四十六個三車道以上機車免強制待轉的經驗，中央主管機關立場稍嫌保守，應可更宏觀更積極來看待。

防制毒駕 刑責必須重到有感

桃園日前發生疑似毒駕拒檢逃逸，嫌犯高速狂飆，最終撞死兩名正在等紅燈的無辜民眾，自己也傷重不治。這起悲劇再次提醒我們：毒駕不是一般交通違規，而是嚴重的公共安全危機。

毒駕上路再攔檢 慢半拍

近期接連傳出毒駕奪命案件，肇事者多與依托咪酯「喪屍煙彈」有關。警方展開專案取締，行政院會也已通過刑法修正草案、加重毒駕犯罪的刑度。政府動起來當然必要，但若治理重心仍只放在查獲件數、取締績效與專案成果，不只治標不治本，甚至可能產生新的公共安全風險。

杜紫宸／2046年AI社會樣貌的想像

如果我們對人工智慧社會的想像，仍停留在「它會取代多少工作」，那就像站在工業革命的開端，只關心馬車夫的薪水會下降多少。未來廿年，人類經歷的將不是就業結構的調整，而是文明底層邏輯的重寫。社會的運作基礎，將從勞力密集與知識密集，躍遷為「意圖密集」—執行全面交給ＡＩ，人類只負責定義方向與問題。

知己知彼 鄭麗文訪美彌足珍貴

國民黨主席鄭麗文先後訪問紐約和華府智庫，儘管民進黨和部分媒體一路唱衰，不過鄭麗文此行所獲得的經驗，對國民黨和鄭主席都彌足珍貴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。