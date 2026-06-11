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劉大年／關稅有爭議 投資已落地

聯合報／ 劉大年
川普關稅政策2月被最高法院裁定違憲之後，超過3000家企業提告要求盡快退還關稅。美聯社
川普關稅政策2月被最高法院裁定違憲之後，超過3000家企業提告要求盡快退還關稅。美聯社

過去一年來，川普關稅政策無疑是全球最具爭議的話題。川普政府推出的芬太尼關稅、對等關稅、二三二關稅，令人目不暇給。而在今年最高法院裁定對等關稅違法並要求退稅後，白宮又以平衡國際收支赤字為理由，課徵百分之十的「一二二」關稅做為替代工具，並重新援援引「三○一條款」，針對過剩產能與強迫勞動等不公平貿易問題，分別對十六國及六十國展開新的一輪調查，準備加徵關税。

川普鍥而不捨持續加碼關稅，各國政府疲於應付，難以掌握其真正方向。對企業而言，最大挑戰並非關稅高低，而是不確定性。許多企業不但面臨美國可能隨時公布新的關稅措施、新的調查項目、新的豁免規定，還要同時處理退稅問題。在這種環境下，企業面對的已不只是成本增加，而是長期營運與投資決策的風險。

川普的關稅政策屢受挑戰，甚至可能以失敗收場。但事實上，川普真正追求的並非關稅收入，而是透過關稅談判推動製造業回流與美國再工業化。從目前發展來看，這項策略雖然充滿爭議，卻並非毫無成果。

美國以關稅為談判籌碼，要求各國提出投資承諾。川普關稅政策最大的成果，不是收到多少關稅，而是得到超過五兆美元的全球投資承諾。雖然部分數字仍有灌水或重複計算的爭議，未來也幾乎不可能在川普任內全部到位，但日本、韓國、台灣、中東與歐洲國家，均已陸續擴大對美投資，涵蓋半導體、人工智慧、能源、資料中心、先進製造、基礎建設等領域。

這些投資雖然規模不一，部分計畫也仍在規畫階段，卻共同反映出一個趨勢：美國正逐漸成為企業重新布局全球供應鏈的重要據點，而全球資本也正朝美國集中。除了投資之外，美國也同步要求各國增加對美採購，總金額估計超過一兆美元。美國希望透過能源、軍工、農產品、高科技設備等領域的採購以擴大出口。許多國家為了維持與美國的經貿關係，也陸續增加相關產品採購。

因此，美國真正關心的未必是關稅能帶來多少收入，而是透過關稅壓力改變企業行為，促使更多投資、產能、採購回流，進一步強化其製造業基礎與經濟競爭力。這也顯示關稅雖仍在法院攻防之中，投資與採購卻已開始落地，這或許才是川普最在意的成果。

從企業決策的角度來看，工廠開始興建、資料中心投入運作、供應鏈重新配置後，相關投資往往不會因單一判決而立即逆轉；是故，法院的裁決固然重要，卻未必能完全改變企業已作出的布局選擇。

對台灣而言，此趨勢尤其值得關注。未來美國市場的重要性只會持續提高，製造業回流美國的壓力也將進一步擴大。台灣必須在全球布局與核心技術根留台灣之間取得平衡，避免在供應鏈重組的過程中逐漸削弱自身優勢。同時，也必須確保研發、關鍵技術、高階人才持續留在台灣，進一步鞏固台灣在全球科技與供應鏈體系中的戰略地位。

未來美國法院可能會推翻川普更多的關稅措施，但川普以關稅當談判籌碼，在強勢立場下重新塑造投資回流美國與產業布局，由此帶動再工業化、打造美系供應鏈，將成為影響未來全球經濟的重要力量。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）

關稅 川普 白宮

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