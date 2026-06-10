林中斌／川習會待續 中美台前景待變

五月十三日至十五日，川普抵北京與習近平舉行高峰會議。中方接待堂皇，川普甚喜，前景遼闊。

強烈震撼。十四日上午十時，開啟閉門會議。慣例是，主人歡迎致詞後，才移向爭議話題。不料，習先聲奪人劈頭便警告川普：如果台灣問題處理不當，中美將兵戎相見！過了中午，會議尚未結束，新華社已把台灣警訊公諸於世！

川習密會如此開場，美方全然意外。何況，上次雙方於去年十月底在韓國釜山見面，習隻字未提台灣。

某位美國學者在播客上稱習突兀的開場白是對川普的「下馬威」（upmanship），不符外交慣例。

然而「先虛後實」的布局，暗藏中國數千年的韜略。「將欲噏（同吸）之必固張之…將欲廢之必固興之」（老子道德經微明第三十六）。

成果單薄。緊隨川普訪習，五月十九至廿日，俄羅斯總統普亭抵達北京。雙方簽署四十份合作文件，包括經貿、教育、科技、交通、核能等領域。成果豐碩。

相較之下，川習會晤成果單薄。包括中方購買一百七十億美元農產品、兩百架波音飛機等。但合作文件一份未簽。共同聲明也缺失。

川習見面後，五月十五日北京釋出美中應建立「建設性戰略穩定關係」聲明。美方於五月十七日由白宮公布事實清單，包括雙方領袖同意建立「建設性戰略穩定關係」。勉強算雙方先後共申的協議。

事實清單包括了美方號稱「雙方領袖同意」事項：北韓非核武化、伊朗不擁核、荷姆茲海峽通航。但這些項目中方並未簽署。顯然北京所要的台灣事項，美方未給。美方所要，中方不反對亦未付出。

美台兩手。川習會後，川普連續就對軍售台灣及台灣獨立發表令人意外的言論。但他重申對台政策不變。

五月十六日，川普說：「我不希望看到有人走向獨立…我們還得飛九千五百英里，去打一場戰爭…我們不希望有人說『我們獨立吧，因為美國會支持我們。』」他表示，對台軍售，為同北京周旋的「非常好的談判籌碼」。

五月廿一日，美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）出席聯邦參議院聽證會表示，美國正暫停一項價值一百四十億美元的對台軍售案。今年一月，價值一百一十億美元的對台軍售案在美國參議院通過後，被國務院擱置。兩者合計約二百五十億美元軍售遭美擱置。

五月卅日，美國戰爭部長赫塞斯在新加坡「亞洲安全會議」呼籲盟友提高國防經費。他在去年會議提到台灣五次，今年沒說。

戲碼待續。五月廿四日，曾批評民進黨過於保守的獨派「喜樂島聯盟」發表公開信給中共主席習近平。表示若和平、民主與「台人治台、高度自治」能夠獲得保障，願意「成為中華人民共和國的一部分」。

五月川習會，雖缺實質成果，但已建立建設性互動框架。川普對台政策雖未正式改變，其姿態卻已搖擺。台灣全面依美情勢已不再。「喜樂島聯盟」破格致信習近平應源出於此。今年年底前，川習尚有三次會面：九月習回訪、十一月深圳ＡＰＥＣ、十二月Miami G20。中美台前景待變。

（作者為華府喬治城大學外交學院前講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）