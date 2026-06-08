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黃齊元／未來三年 亞太局勢劇變衝擊

聯合報／ 黃齊元
川習會後，白宮到底會不會簽署第二波對台軍售，引起外界矚目。美聯社
川習會後，白宮到底會不會簽署第二波對台軍售，引起外界矚目。美聯社

美國國防部長赫塞斯日前在「香格里拉對話」安全高峰會中，呼籲華府與北京建立「基於公平與互惠」的關係，卻絕口不提台灣。這是繼川普表態「不願看到台獨」和考慮暫停軍售後，第三波重要的訊息。美國對台政策表面上不變，對中國大陸的態度卻幾乎已徹底改變。

原因為何並不難理解，川普要和中國大陸做生意，不想得罪習近平。賴政府反應激烈，強調中共「才是麻煩製造者」、習近平想塑造「中美共管台灣的假象」；台灣卻想和美國、尤其是第一島鏈國家「共同管理中國」，請問台灣究竟是脫離現實？還是脫鉤？

面對亞太最新局勢發展，並非所有人都以為現況不會改變。深綠背景的喜樂島聯盟內有部分人士，近期發表給習近平的公開信，表示願在「台人治台、高度自治」的明確承諾下，「考慮成為中華人民共和國的一部分」。從併購角度來看，若有一方願意談判，便能降低衝突，從「敵意併購」轉為「合意併購」，不論結果為何。

在ＡＩ狂潮下，台灣人對經濟的樂觀導致嚴重的政治麻木。我們的錯誤認知有兩點：一、因為ＡＩ優勢，美國一定會保衛台灣；二、中共絕對不會、也不敢侵犯台灣。台灣應注意的是，假如台獨受到壓抑，且美國持續改善和中國大陸的關係，中共也沒有武力犯台，如此兩岸仍能持續維持現狀嗎？

中共偏好不戰而屈人之兵，因此和平統一絕對是大陸優先考慮，希望台灣能自願談判。美俄因發起戰爭，連帶拖累國內經濟，給了習近平重大警惕。但非軍事的外在環境正快速變化，中美彼此差距大幅縮小，這些都強化了大陸的談判底氣，亦弱化台灣的籌碼。

一般人不常以元首的年齡來判斷地緣政治，這卻極其重要。習近平今年七十三歲、普亭七十四歲、川普八十歲；故總統李登輝卸任時七十七歲，美國前總統雷根卸任時七十九歲。一般領導人一旦超過八十歲，便很難清楚地作決定，拜登是最好的例子。

習近平第三任期到二○二八年，川普第二任期將於二○二九年初結束；對於兩位追求歷史定位的大國領導人來說，未來三年是最有可能完成重大談判的時刻。任何事情的成功都需兼顧主客觀因素，中美實力的消長，為雙方「大交易」造成一定影響，這是台灣不願面對的。

三年是個神奇的數字，台灣許多ＡＩ相關企業，訂單已接到三年後。對川普而言，半導體和ＡＩ是美國的戰略資產，絕不容許被他國掌控。美國技術落後，可以用市場、金融和政策來彌補；今天的英特爾和一年前相比，早已不可同日而語，就是最好例子。

全世界所有的ＡＩ都需要硬體，很大部分來自台灣，難道其他國家看不到風險嗎？美國抵制中國大陸發展科技，迫使華為發展出「韜定律」的半導體新技術。然而中美有差距，美台間的差距也要解決；川普決心讓製造業回流美國，特別是半導體，且他不想為台灣問題而戰，請問他會怎麼做？

黃仁勳說，輝達不可能沒有台灣生態系支援；但不論輝達或超微，都不可能為了台灣而放棄大陸市場。台灣對美貿易順差，去年達一千五百億美元，今年可能超過二千億美元，川普絕不會視若無睹。

關鍵時刻終將來臨，台灣若繼續沉醉在虛幻的盛宴中，未來必嘗苦果。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）

亞太 赫塞斯 習近平

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