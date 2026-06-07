聽新聞
0:00 / 0:00

楊志良／沈伯洋可以休矣！

聯合報／ 楊志良
波波漫畫 非報系
波波漫畫 非報系

台北市是中華民國的政治首都，它的市長的分量，與其他五都的市長總合相較，恐仍有過之而無不及。且在很多國家，首都之戰常決定將來大選，是何黨可以執政的先期指標，陳水扁、馬英九都是因此取得競選總統的門票。

蜀中無大將，廖化做前鋒，雖然每戰必敗，但廖化好歹是個將軍。而民進黨作為堂堂執政黨，台北市長選戰居然一度派不出人選，無論是被點名或被外界討論者，不論多大咖，一個個棄甲而逃，如鄭麗君、王世堅、高嘉瑜，乃至卓榮泰及「罷免大將」曹興誠，或是婉拒、或是未成局，沒人出來對戰蔣萬安！

四月時曹興誠表示，沈伯洋若和台北市長蔣萬安辯論，立刻就能知道程度誰高誰低，但他認為蔣萬安不敢面對沈伯洋，蔣萬安則回應「自己最不敢和太太辯論」。蔣萬安真有那麼厲害？不過是三寶爸及「怕老婆」而已。

民進黨大將都縮頭不出，不知民進黨是否曾考慮前總統蔡英文？至少實力可能遠在上述綠營人士之上。

沈伯洋是抗中保台大將，天天搏媒體聲量，最後民進黨「假戲真做」，真的提名他代表民進黨選台北市長。消息一出，藍白營軍心大振、心內暗喜，眾大咖們似乎認為可放心到處趴趴走、輔選其他縣市了，因為沈伯洋能扳倒蔣萬安的機率實在不高。

結果綠營祭出「安鼠之亂」，還真一度把蔣萬安搞得團團轉，只得放下市政天天打老鼠。請問老鼠有什麼了不起？請問全世界哪裡沒有老鼠？有人的地方自不用說，美國不管是紐約還是西部任何一個小鎮，都有老鼠；即使是人跡罕至之處，如熱帶雨林、沙漠地帶，甚至是北極圈北極熊旁，也都有野生鼠類。地球上極少數沒有野生老鼠的地方就是南極。

六千多萬年前，彗星撞地球，消滅了恐龍，如果同樣的事情再度發生，依照哈佛大學的研究認為，哺乳動物有可能全部死亡，但老鼠還是能活下來。老鼠是生態系的一環，如果老鼠多了，自然有狐狸、獴、老鷹、野貓，當然還有蔣萬安及他的團隊，將牠們的數量削減。

沈伯洋團隊打完老鼠，要不要提出五星級飯店餐桌上有蟑螂？那蔣萬安市長及全民又要討論如何消滅蟑螂，蟑螂完了還有蚊子。台灣的公共衛生非常厲害，曾經消滅瘧疾，是世界衛生組織第一個公開認可及表揚，曾有瘧疾橫行卻徹底消滅的國家，甚至受邀幫助其他國家消除瘧疾。但即使如此，要消滅老鼠、蟑螂跟蚊子，也是癡人說夢。就算發生核子大戰、人類滅亡，最後存活下來的，仍然是老鼠、蟑螂跟蚊子。

沈伯洋在賴清德總統找不到任何大咖可代表民進黨競選台北市長時，擔任起馬前卒，解了賴總統之危，已經是很大的價值了。不如從此回家吃好、睡好，讓全民好好檢視蔣萬安施政的得失，以及除了滅老鼠以外應興革的事項，不要再瞎攪和了。

（作者為前衛生署長）

沈伯洋 曹興誠 陳水扁

延伸閱讀

專訪／是否辭立委選台市長？ 沈伯洋：當一天和尚敲一天鐘

專訪／沈伯洋半夜還在回Threads…掃街也發現市民最在乎這兩件事

專訪／沈伯洋不排斥到中國大陸交流 揭「最想去的城市」

百里侯爭霸／沈伯洋重心放在陸戰：聲量不會變成選票

相關新聞

楊志良／沈伯洋可以休矣！

台北市是中華民國的政治首都，它的市長的分量，與其他五都的市長總合相較，恐仍有過之而無不及。且在很多國家，首都之戰常決定將來大選，是何黨可以執政的先期指標，陳水扁、馬英九都是因此取得競選總統的門票。

魏國彥／愛地球 就住擁擠的城市

民進黨台北市長參選人沈伯洋五月廿五日發布他和前總統蔡英文的合照，他特地請益相談台北的未來，認為未來的台北市政規畫需具備「國家級」的視野。當台灣已經走向國際、擁抱世界，台北更要成為一座真正「為人設計的城市」。不經意間，沈伯洋和蔡英文透露了他們「人類中心主義」的傾向，正如環境哲學家貝瑞在其著作《地球之夢》中所定義的：「人類中心主義大抵由於我們未能把我們當作一種生物物種來思考，而是把自己當國家來談論。」

張延廷／獲得新教練機刻不容緩

日前，空軍官校Ｔ–34Ｃ事故儘管引起國內輿論重新重視初教機的妥善率，惟部分人士直覺的將問題癥結置於應將該型飛機「增設彈射座椅」，以增加未來飛行員逃生成功機率。其立意固然良善，但是仍須從航空器研發歷史背景和相關飛安工程學角度思考，便能明瞭何以盡快籌購新機型才是治本之道，至於外購現貨亦為獲得全面提升飛行學員（官、生）操縱安全長遠之計。

嚴震生／川普任內，六項保證會否漸流失？

二○二六年二月十六日，美國總統川普在空軍一號專機上，首次向記者表示二月四日與習近平主席通話中，後者如同北京公布的談話記錄，確實曾就軍售台灣議題向川普施壓；這位自稱「與習近平有很好關係」的美國總統，也承認將會與習近平討論這個議題，成為華府與北京建交以來，首位在軍售議題上要和中共領導人對話的美國總統。

辛翠玲／川習會後：大國角力的新探索

五月北京川習會雖已落幕，但其影響才正要開始。不同於過去十年以衝突與對抗為主旋律的雙邊關係，本次峰會，雙方拋出「建設性戰略穩定關係」之說，試圖將中美關係從衝突角力模式轉向風險管理模式。

陳冲／主動被動 切忌自亂陣腳

遇到幾位基金界的老兵，談到ＥＴＦ規模突破六兆，媒體咸聚焦經理人的傑出表現，大夥驚艷之餘，不免聊起四十年來的一些舊事，也喚起我不少回憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。