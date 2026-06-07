楊志良／沈伯洋可以休矣！

台北市是中華民國的政治首都，它的市長的分量，與其他五都的市長總合相較，恐仍有過之而無不及。且在很多國家，首都之戰常決定將來大選，是何黨可以執政的先期指標，陳水扁、馬英九都是因此取得競選總統的門票。

蜀中無大將，廖化做前鋒，雖然每戰必敗，但廖化好歹是個將軍。而民進黨作為堂堂執政黨，台北市長選戰居然一度派不出人選，無論是被點名或被外界討論者，不論多大咖，一個個棄甲而逃，如鄭麗君、王世堅、高嘉瑜，乃至卓榮泰及「罷免大將」曹興誠，或是婉拒、或是未成局，沒人出來對戰蔣萬安！

四月時曹興誠表示，沈伯洋若和台北市長蔣萬安辯論，立刻就能知道程度誰高誰低，但他認為蔣萬安不敢面對沈伯洋，蔣萬安則回應「自己最不敢和太太辯論」。蔣萬安真有那麼厲害？不過是三寶爸及「怕老婆」而已。

民進黨大將都縮頭不出，不知民進黨是否曾考慮前總統蔡英文？至少實力可能遠在上述綠營人士之上。

沈伯洋是抗中保台大將，天天搏媒體聲量，最後民進黨「假戲真做」，真的提名他代表民進黨選台北市長。消息一出，藍白營軍心大振、心內暗喜，眾大咖們似乎認為可放心到處趴趴走、輔選其他縣市了，因為沈伯洋能扳倒蔣萬安的機率實在不高。

結果綠營祭出「安鼠之亂」，還真一度把蔣萬安搞得團團轉，只得放下市政天天打老鼠。請問老鼠有什麼了不起？請問全世界哪裡沒有老鼠？有人的地方自不用說，美國不管是紐約還是西部任何一個小鎮，都有老鼠；即使是人跡罕至之處，如熱帶雨林、沙漠地帶，甚至是北極圈北極熊旁，也都有野生鼠類。地球上極少數沒有野生老鼠的地方就是南極。

六千多萬年前，彗星撞地球，消滅了恐龍，如果同樣的事情再度發生，依照哈佛大學的研究認為，哺乳動物有可能全部死亡，但老鼠還是能活下來。老鼠是生態系的一環，如果老鼠多了，自然有狐狸、獴、老鷹、野貓，當然還有蔣萬安及他的團隊，將牠們的數量削減。

沈伯洋團隊打完老鼠，要不要提出五星級飯店餐桌上有蟑螂？那蔣萬安市長及全民又要討論如何消滅蟑螂，蟑螂完了還有蚊子。台灣的公共衛生非常厲害，曾經消滅瘧疾，是世界衛生組織第一個公開認可及表揚，曾有瘧疾橫行卻徹底消滅的國家，甚至受邀幫助其他國家消除瘧疾。但即使如此，要消滅老鼠、蟑螂跟蚊子，也是癡人說夢。就算發生核子大戰、人類滅亡，最後存活下來的，仍然是老鼠、蟑螂跟蚊子。

沈伯洋在賴清德總統找不到任何大咖可代表民進黨競選台北市長時，擔任起馬前卒，解了賴總統之危，已經是很大的價值了。不如從此回家吃好、睡好，讓全民好好檢視蔣萬安施政的得失，以及除了滅老鼠以外應興革的事項，不要再瞎攪和了。

（作者為前衛生署長）