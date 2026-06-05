聽新聞
0:00 / 0:00

張延廷／獲得新教練機刻不容緩

聯合報／ 張延廷
空軍一架編號3414的T-34初級教練機日前在岡山基地失事，造成兩名飛官殉職。圖／聯合報系資料照片
空軍一架編號3414的T-34初級教練機日前在岡山基地失事，造成兩名飛官殉職。圖／聯合報系資料照片

日前，空軍官校Ｔ–34Ｃ事故儘管引起國內輿論重新重視初教機的妥善率，惟部分人士直覺的將問題癥結置於應將該型飛機「增設彈射座椅」，以增加未來飛行員逃生成功機率。其立意固然良善，但是仍須從航空器研發歷史背景和相關飛安工程學角度思考，便能明瞭何以盡快籌購新機型才是治本之道，至於外購現貨亦為獲得全面提升飛行學員（官、生）操縱安全長遠之計。

事實上，Ｔ–34Ｃ係換裝ＰＴ–６渦輪增壓發動機的機型，也是世界航空史上第一架採用機體模組研改的產品，和原來版本Ｔ–34Ａ／Ｂ型截然不同，原廠「畢琪」公司在將近六十年前的改裝工程，目的是在冷戰時代的高峰期，在渦輪螺旋槳即將取代傳統活塞汽缸發動機的時代趨勢到來之前，搶先占位、拔得頭籌，為美國軍事航空工業寫下歷史里程，才會將一九六○年代初期已普遍為各盟國採用的Ｔ–34Ａ／Ｂ同型機，做為換裝渦輪螺旋槳發動機的基礎試驗載具。後經證實產生的多餘馬力，的確可為傳統教練機增加附帶功能，執行對地密接支援和近沿海巡邏等「額外科目」，就一般中小型第三世界國家，可以節省建置不同機型的經費，達到「一機多用」目的。

例如一九八二年福克蘭群島戰爭時，阿根廷海航駐守島上的Ｔ–34Ｃ機隊就攜掛機槍莢艙，攻擊英國巡防艦，藉以輔助其他作戰軍機數量不足。至於日本航空自衛隊也曾以Ｔ–34Ａ為基礎，交由富士重工研改成Ｔ–７Ａ渦輪螺旋槳教練機，並沿用至今。

而我國也曾在同時代由「航發中心」，從美援的Ｔ–28Ｂ教練機改搭載Ｔ53系列渦輪發動機研改成「中興號」亦為實例，在台灣也持續沿用至一九九八年，以上範例均顯示：渦輪螺旋槳發動機時代，早在一甲子之前已展開。而現今北約組織的「先導飛行訓練」概念既然由美國率先提出，其重點是在結合渦槳飛機的低操作成本和大馬力，同時實施全數位化飛機座艙座儀表的前置訓練，使飛行學員在完訓時就能具備和一般戰鬥機部隊飛行員的基本戰備能力，精簡後續換裝的期程和經費，這已成為各國空軍的建軍規律，也是培養軍事飛行員的新好策略。

再者，倘若能派員至國外軍事飛行學校參加訓練課程，不僅能接受完整歐美「北約」制式化訓練，更能促進空中作戰觀念的全面升級，增加未來和友好國家合作接軌的能力，屬於高附加價值的建軍預劃考量。

六十年前的航空工程概念，只在局部增加發動機馬力、提高爬升和機動效率為主要目的，依照美國軍事航空工程設計邏輯，幾十年來的航空工業發展歷程可以明顯看見。

如果要實施像在台灣這樣高強度、高頻率、多科目的飛行訓練，就必須改由性能更多元化的機種擔綱，相同的情形也在南歐和拉丁美洲各國上演，也因此，拉美各國近年才陸續積極建制配備彈射座椅的Ｔ–６ＡII「二代德州佬」渦槳教練機，藉以提升多功能和安全性。

長年以來台灣在「國機國造」口號下，一度錯失了獲得歐洲義大利製造Ｍ–３４６全數位化座艙教練機的機會，如今在痛失兩位資深飛行教官同時，確有必要慎重考慮盡快獲得高性能渦槳教練機避免錯失「良機」，杜絕遺憾再次發生。（作者為空軍官校前校長、清大教授）

空軍 教練 冷戰

延伸閱讀

綠委要求T-34C無限期停飛

軍機事故 別再政治化

不顧戰火冒險載客？黎巴嫩中東航空遭投訴 飛行員嘆「通報反被懲罰」

敘利亞過境航班5月暴增375% 大賺590萬過路費

相關新聞

張延廷／獲得新教練機刻不容緩

日前，空軍官校Ｔ–34Ｃ事故儘管引起國內輿論重新重視初教機的妥善率，惟部分人士直覺的將問題癥結置於應將該型飛機「增設彈射座椅」，以增加未來飛行員逃生成功機率。其立意固然良善，但是仍須從航空器研發歷史背景和相關飛安工程學角度思考，便能明瞭何以盡快籌購新機型才是治本之道，至於外購現貨亦為獲得全面提升飛行學員（官、生）操縱安全長遠之計。

嚴震生／川普任內，六項保證會否漸流失？

二○二六年二月十六日，美國總統川普在空軍一號專機上，首次向記者表示二月四日與習近平主席通話中，後者如同北京公布的談話記錄，確實曾就軍售台灣議題向川普施壓；這位自稱「與習近平有很好關係」的美國總統，也承認將會與習近平討論這個議題，成為華府與北京建交以來，首位在軍售議題上要和中共領導人對話的美國總統。

辛翠玲／川習會後：大國角力的新探索

五月北京川習會雖已落幕，但其影響才正要開始。不同於過去十年以衝突與對抗為主旋律的雙邊關係，本次峰會，雙方拋出「建設性戰略穩定關係」之說，試圖將中美關係從衝突角力模式轉向風險管理模式。

陳冲／主動被動 切忌自亂陣腳

遇到幾位基金界的老兵，談到ＥＴＦ規模突破六兆，媒體咸聚焦經理人的傑出表現，大夥驚艷之餘，不免聊起四十年來的一些舊事，也喚起我不少回憶。

趙建民／鄭麗文的美國「信任之旅」

挾著鄭習會的餘威，鄭麗文再接再厲進擊美國，並順勢將主題定為兩岸和平。這次訪問不但關係當前美中台關係的走向，更將為兩年後的總統大選定錨，重要性不言而喻。行前，美國在台協會處長谷立言撂下狠話—鄭麗文必須針對大陸之行對美釋疑，釐清國民黨在外交和安全問題上，是否開始採納或效仿中共立場。但鄭的北京之行，目的在於化解台海危機，釋什麼疑？

杜紫宸／股市創高 藏散戶風險與隱憂

台股站上四萬四千點大關，繁榮表象下，隱含著日益加劇的「結構性失衡」。躍升為全球交易規模第五大資本市場，台股熱絡雖反映了資金集聚效應，但成交量集中於少數人工智慧與半導體權值股，已成為市場過熱的警訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。