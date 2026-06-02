陳冲／主動被動 切忌自亂陣腳

遇到幾位基金界的老兵，談到ＥＴＦ規模突破六兆，媒體咸聚焦經理人的傑出表現，大夥驚豔之餘，不免聊起四十年來的一些舊事，也喚起我不少回憶。

記得一九八三年初，陪同銀行首長出席國內首家證券投信公司（ＩＩＴ）的發起人會議，當時對只在教科書出現的共同基金相當好奇，對早年基金不盡完整的法律基礎，也有些疑慮，沒想到在國內銀行簇擁下，眾人摸著石頭過河，竟促成集合投資的濫觴。及至一九八八年我在總行主持企畫及授信審查，配合「指定用途信託資金投資國外有價證券」政策，與首家外商投信公司（ＪＦ）合作，推出兩檔海外基金，頗受市場歡迎，成績異軍突起，意外打響名號，也因此等因素，對群力眾擎的共同基金有些特殊情愫。

因緣際會，二○○二年我出任證交所董事長，在我之前，該項職務皆是歷任董座職涯上最後一份工作，頗有養老意味，而我當時甫滿五十未久，自然亟思有番作為。本世紀初，台灣市場充斥主動型投資商品，基金經理人各領風騷（聽來有點熟悉？），如係被動型投資人，常缺乏適合性向且費用親民的投資標的，當時ＥＴＦ在歐美初現江湖，經與同仁密集討論，認為很有可行性。但既被稱為指數型基金，必須先編列有代表性的指數，能凸顯與單純大盤平均加權指數的差異，並為投資人所信賴；當然，名為Exchange Traded Fund，交易所只提供交易平台，另行尋覓能配合交易所的發行機構（證券商），穿針引線，端出新產品，也是成敗關鍵。

恰好二○○二年二月，證交所與倫敦證交所簽署合作備忘錄，邀請該所副董事長Ian George Salter來台參與簽約儀式，事後不免略盡地主之誼，餐敘閒聊時，得知倫敦證交所旗下有一指數公司ＦＴＳＥ（富時），正力求在亞洲發展，而台灣證交所對指數編列雖小有經驗，但要選股足以代表或模擬大盤，進而對國際投資人產生吸引力，又稍嫌不足，雙方因此一拍即合，成立專案小組合作開發，經密集於港台兩地會商，順利於短期內推出現在人盡皆知的台灣五○指數。二○○三年六月，正值國內首家投信成立廿周年，台灣第一個ＥＴＦ（台灣五十）也以首檔指數型商品問世，當天在啟動儀式上，除感謝證交所同仁及白文正總裁領軍的寶來證券外，我還以ＥＴＦ另解Expect Taiwan Fly期待商品帶動台灣市場，但新生baby還不敢奢望能與共同基金分庭抗禮。

時光荏苒，又一個廿年過去，二○二三年ＥＴＦ投資人總數早已超逾共同基金受益人，型態也不再陽春。二○二四年十月我在電子媒體專訪時表示，ＥＴＦ型態多樣，實質上已漸偏離被動式本質，我雖不樂見ＥＴＦ主動化，但次年要推出的主動型ＥＴＦ，只是因勢利導，順水推舟而已。真是日月如梭，今年主動型問世已滿周年，總數多達三十支，基金規模更突破六一八三億元，股民跟單，募集超額，漪歟盛哉！而目前主動式ＥＴＦ，為有利檢視，每日揭露持股，反被市場用以追蹤布局建倉進度，甚至還提前卡位，墊高成本，也推升整體市值。反觀老大哥共同基金，以往被詬病延遲揭露，不夠透明，反成一種優勢，實務上甚至有ＥＴＦ與共同基金由同一經理人操盤時，偏向先由共同基金布局，以免洩密的情形。

綜觀四十餘年來，共同投資模式的蓬勃發展，已完成當年（一九八三）集合小戶資金，專業運用的理想，ＥＴＦ問世也為適性投資，提供新的選擇，近年槓桿型、反向型等基金，乃至主動式ＥＴＦ，都反映不同投資人的偏好，只是切忌走火入魔，造成異常折溢價，甚至爭相踩踏，自亂陣腳，就非集合投資的初始目的了！（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）