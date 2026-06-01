趙建民／鄭麗文的美國「信任之旅」

挾著鄭習會的餘威，鄭麗文再接再厲進擊美國，並順勢將主題定為兩岸和平。這次訪問不但關係當前美中台關係的走向，更將為兩年後的總統大選定錨，重要性不言而喻。行前，美國在台協會處長谷立言撂下狠話—鄭麗文必須針對大陸之行對美釋疑，釐清國民黨在外交和安全問題上，是否開始採納或效仿中共立場。但鄭的北京之行，目的在於化解台海危機，釋什麼疑？

過去兩位總統候選人的訪美經驗，或可說明情況。蔡英文第一次參選總統時，為了獲得美國支持，二○一一年九月訪美，但華府對她的台獨立場有疑慮，蔡落寞而返終致敗選；八年後，國民黨提名的韓國瑜也規畫訪美，卻在評估情勢後取消訪問。造成美國態度轉變的關鍵，在於其國家戰略改變，二○一七年將中國大陸定位為戰略競爭對手。緊接著，中共鎮壓香港民運、封鎖新冠疫情、廢除其憲法的國家主席任期規定，使其在西方的聲譽暴跌。新的對中戰略著重防堵，馬政府時期的兩岸和平紅利，已時過境遷，美國不需要一個對中共友善的政黨。

自當選黨主席後，鄭麗文的發言直率，西方媒體將她歸為國民黨内的「親中反美派」，她在三方面的見解引發議論。首先，鄭麗文稱兩岸是親人，將「九二共識、一中各表」釋為「同屬一中」；在大陸訪問時，更稱讚習近平為民族復興開創宏偉前景，西方媒體和智庫以「親中」喻之。

其次，美國國力下降，不再願意承擔國際責任，要求盟邦提高軍費；對台軍售的關鍵人物、國防部印太安全助理部長盧約翰及政策次長柯伯吉相繼表示，期待台灣的國防經費達到ＧＤＰ的一成，鄭麗文卻稱百分之五已過高、國防特別預算「讓台灣成為火藥庫、提款機」。

第三，鄭麗文援引烏克蘭案例，暗示美國無意介入台海戰事，批評美國將台灣視為代理人、棋子，被視為「疑美」。另外，鄭麗文稱俄國總統普亭是由民主選舉產生的領導人，不是獨裁者，西方媒體譁然。

美國對國民黨的「親美和中」論述出現疑慮，有其結構性的矛盾。首先，根據上海公報，美國的「一中政策」認知台灣屬於一個模糊中國的一部分；但和中華民國斷交近半世紀後，已將台灣「類國家化」，和「中國」逐漸成為兩個對立的概念，有關「中國」的符號不討好。其次，美國不支持台獨，這次川普在訪問北京後更進一步，表述幾近反獨；但台灣內部政治勢力的反獨，卻經常被解讀為傾向統一。第三，美國的戰略模糊政策避談台海用兵，川普公開稱，不要期待美國必對台灣自身行動、如台獨引發的戰爭提供軍事支持；但凡在台灣內部務實解讀美國不會為台賣命，卻被斥為「疑美」。

川普為了經貿利益，及希望中共協助解決伊朗戰事，遂接受中方關於台獨危害的鋪陳、暫停對台軍售；此番政策調整，為鄭麗文到訪提供了新的機會。然在地緣對抗的現實下，美方擔心的是國民黨對美中台的三邊定位，及台灣前途等戰略問題；台灣要維繫兩岸和平、跳出棋子的宿命恐非易事。鄭麗文訪陸時輕易感受了兩岸的共同性，比如同屬一中、同文同種等；惟在美國的新戰略下，強調與鄰為善、民主中國等，均已不符期待，鄭麗文必須體現新的台美共同目標與價值，而非簡單的談兩岸和平訴求。（作者為陸委會前副主委、中國文化大學社科院前院長）