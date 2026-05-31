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杜紫宸／股市創高 藏散戶風險與隱憂

聯合報／ 杜紫宸
MSCI調高台股權重生效，助攻台股收盤攻天價，價量齊揚，雙雙創新紀錄。聯合報系資料照片
MSCI調高台股權重生效，助攻台股收盤攻天價，價量齊揚，雙雙創新紀錄。聯合報系資料照片

台股站上四萬四千點大關，繁榮表象下，隱含著日益加劇的「結構性失衡」。躍升為全球交易規模第五大資本市場，台股熱絡雖反映了資金集聚效應，但成交量集中於少數人工智慧與半導體權值股，已成為市場過熱的警訊。

當前台股逐漸偏離反映總體經濟韌性的本質，轉而成為少數「千金股」主導的競技場；反觀大量具備基本面與轉型潛力的中小企業，卻因缺乏資金青睞，長期陷入流動性折價的困境。

數據顯示，台股市值集中度已逼近歷史高點；少數權值股吸納逾六成市場流動性，股價偏離長期均線，本益比亦提前透支未來數年的成長預期。表面交易熱絡，實則掩蓋了產業發展失衡，更多反映的是短線投機與融資槓桿的推波助瀾。

這種極端現象不僅削弱市場廣度，更讓系統性修正風險持續累積。對大型法人而言，透過期貨、選擇權與跨資產配置，即便市場波動加劇，仍具備足夠的避險與調度空間；然對逾百萬散戶而言情況卻截然不同，散戶資源有限且缺乏避險工具，在高檔追價往往只能被動承擔市場震盪的代價。

當前輕易獲利環境下，散戶常因恐懼錯失行情而追逐高估值題材股，此舉更偏向情緒博弈，而非價值投資。一旦市場評價修正，漲幅過大的標的往往是殺跌最猛烈的重災區；反之，若試圖在低迷的「補漲股」中尋找機會，又常因流動性不足與資金排擠，陷入更深的套牢泥淖。股票市場表面的繁榮，已逐漸成為散戶風險堆疊的溫床。

台股過去曾多次出現資金過度集中後的劇烈修正。二○二一年航運股熱潮期間吸引大量散戶追價，整體航運類股融資餘額一度突破千億元。然隨全球景氣循環反轉、運價下跌與市場情緒降溫，航運股其後最大跌幅超過六成，高檔進場者至今仍有不少尚未解套。

歷史一再證明，一旦市場開始以情緒取代估值、以題材取代基本面，修正風險往往也同步累積。在高波動時代，指數股票型基金（ＥＴＦ）反而是散戶較穩健的配置選擇。相較於重押單一熱門股，ＥＴＦ透過分散風險，能有效降低個股劇烈波動的衝擊，避免因單一題材反轉而遭受重大損失。

更深層的隱憂在於，當資本市場價值定價過度依賴單一題材，結構將愈發脆弱；一旦未來ＡＩ投資循環放緩、國際利率環境生變，或市場重新評估企業獲利兌現能力，過度集中的資金將面臨快速撤離，引發劇烈震盪。

若此時美元匯率隨之大幅波動，國際大型資金因避險而撤出，將使新台幣升貶與外資流動產生連鎖效應，加劇上市企業匯損與市場恐慌。

對散戶投資人而言，當下的策略不應是追求報酬極大化，而是確保資本存續。建議應嚴格檢視持股結構，適度降低高估值題材股比重，拉高現金部位，並避免以融資槓桿追逐熱門標的。身處歷史高檔，投資重點不是「指數還能漲到多少」，問題是待市場反轉時能否保有「活下來」的防禦能力。散戶唯有將「風險邏輯」置於決策核心，拒絕盲目追漲，方能在台股結構性失衡的變局中，守住穩健的生存之道。

（東海大學管理學院兼任教授）

台股 人工智慧 避險

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