葉銀華／如何解讀中日減持美債

美國財政部於五月十八日公布今年三月國際資本資料，由於三月是美國與伊朗的地緣政治衝突期間，格外引起關注。近日台灣媒體多聚焦於日本、中國減持美國國債（簡稱美債），部分標題甚至解讀為全球資金撤離美國。然而，若回到美國財政部的統計資料與統計方法來觀察，這樣的結論可能過於簡化，甚至容易造成誤判。

媒體多引用的是「美債主要持有國統計」，該資料反映的是各國於月底持有美國公債、國庫券的部位，也就是存量概念，其變化並非當月實際買賣金額。持有部位增減的原因相當複雜，除了買進與賣出之外，也可能受到債券到期、資產轉換、保管地移轉、跨境帳戶安排及統計調整等因素影響。因此，日本或中國持有美債部位減少，並不能直接推論該國在當月大量賣出美債，更不能直接延伸為全球資金撤離美國。

若要精確觀察外國投資人是否持續配置美國資產，應參考美國國際資本跨境資金流動月報。這份資料追蹤跨境交易行為與資金流向，更能反映市場實際買賣情況。

今年三月，外國投資人實際上仍增加持有美國長期證券（公債、政府機構債券、公司債、股票），淨買入金額達九六五億美元。其中，外國政府淨賣出一四九億美元，但外國民間機構反而淨買入一一一四億美元。若再考量美國居民增持外國長期證券、銀行體系對外美元負債增加與外國人持有美國短期證券，整體國際資本淨流入達一五○七億美元。同時，亦可看到三月份美元指數從九十七點六上升到一○○點五，美元相對日元、台幣也是升值的。

若進一步拆解資產內容，可發現市場結構與媒體印象有所不同。以美國公債而言，外國政府淨賣出三七九億美元，但外國民間機構卻淨買入五一五億美元；另一方面，外國民間機構亦淨買入美國公司債六七三億美元。此顯示部分政府雖調整美債部位，但民間資金仍持續增加配置美國固定收益資產，像是在不同資產類型之間進行重新配置。

然而，值得注意的是，近期美國公債殖利率雖持續攀升，這並不代表資金撤離美國，而反映市場正在重新評價長期利率水準。近期地緣政治衝突推升能源價格、通膨預期升溫，加上市場擔憂美國財政赤字與未來大量發債需求，使投資人要求更高的期限報酬，因此即使仍有資金流入，美國長天期公債價格仍可能承受壓力、殖利率持續走高。

對台灣投資人而言，第一個啟示是，不宜將部分國家之美債持有部位下降，直接解讀為看空美元或全球資金撤離美元資產。即使是去年四月的對等關稅、十月美國政府關門事件，外國投資人（含官方與民間）淨賣出美國公債，但在隔月就變成大幅淨買入，今年三月的伊朗衝突事件，更是增加對美國債券的避險需求，這也是對美元走勢的支撐。

第二，觀察國際資金動向時，應區分持有部位與資金流向。各國持有美債排名反映的是存量變化，不等同當期交易結果；跨境資金流資料則較能反映市場實際配置方向。

第三，在目前利率仍具不確定性的環境下，應特別留意長天期資產的價格波動與匯率風險，重點在於通膨是否降溫。一旦未來通膨降溫速度慢於預期、長期利率維持高檔，長天期公債價格修復時間可能延長。（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）