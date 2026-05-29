廖元豪／川普打臉賴政府？

在川習會之後，曾被台派人士視為最大靠山的美國總統川普，明確對「台獨」發了禁令。他在福斯電視台的專訪中表示「推動獨立是很危險的事」、「我希望維持現狀」，還特別說「我不希望有人走向獨立」，因為不想要讓跋涉九千五百英里去打仗。這些訊息，明確顯示三個訊號：一、不要獨立，二、維持現狀，三、不願意為台灣（或台獨）打仗。語意上就是說：台灣的「現狀」並不是「獨立」。這等於是否定了「現狀就是台灣獨立」，那執政黨該怎麼面對呢？

其實，民進黨多年來對於「現狀」是什麼，一直不斷投機游移。雖然中華民國憲法的「一國兩區」條文從未變更，他們卻可以任意詮釋。例如，在陳水扁剛執政時，喊出「四不一沒有」，當然是站在「現狀不是獨立」的前提下，而且還不排斥將來可能走向統一。但在執政遭遇困境後，阿扁就喊出「台灣中國，一邊一國」，把現狀就定義成兩國，並終止國統綱領，後來還激進地喊出「台灣要獨立」的口號。

蔡英文在首任就職演說時，強調依據中華民國憲法與兩岸條例來處理兩岸事務。雖不肯說出「九二共識」，但也表示會尊重一九九二年兩岸兩會「達成若干的共同認知與諒解」。這時，她定義的現狀就是憲法所架構的「一中兩區」。然而在二○二一年的雙十國慶，她卻表示「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，將原本憲法上只能稱為「大陸地區」的政權提高成一個「國家」，凸顯出「兩國」風貌；又用「中華民國台灣」的用語，隱約只承認一九四九年之後那個「在台灣」的中華民國。

至於在競選期間表示「中華民國憲法是災難」的賴清德總統，雖然依據憲法宣誓就職，卻始終不接受憲法明確的「一（中）國兩區」架構。從就職演說開始就延續蔡英文的說法，選擇性引用憲法，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬。而且也多次表示，台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國。可見他定義的「現狀」，就是「獨立」、「兩國」。

跟前兩位民進黨總統不同之處是賴政府居然硬拗法律，變更卅年來的正常解釋，把陸配當成「外國人」，還把「中國」定義為反滲透法的「境外敵對勢力」；加上賴政府自總統以下，幾乎從不依法稱對岸為「大陸地區」或「中國大陸」，而均以中國或中華人民共和國稱之。可見，賴政府時期，基本上已不顧憲法與法律約束，自行走向獨立之路了。

即使在川普公開說「不要獨立，要現狀」之後，賴總統還是硬要與川普槓一下：在民進黨創黨四十周年活動上，賴總統說「台獨」就是兩國互不隸屬；且表示「台灣已經是一個主權獨立的國家，憲法上叫做中華民國」，台灣前途由兩千三百萬人決定，這就是「台獨」。川普明確說「現狀不是獨立」；賴總統偏要說「現狀就是獨立」！直到與國安團隊商量後，才在臉書貼文小改一下：「捍衛中華民國現狀，沒有『台獨』問題」。

美國人或許不易理解賴政府的纏夾操作，是怎樣「暗渡台獨」；但「要現狀不要獨立」這個訊息，非常清楚，也顯示美國對台灣的態度開始進入「觀察期」。

賴政府除了口頭搪塞之外，如何能重新吞下這個「不算獨立的現狀」？他對國內從不掩飾「現狀就是台獨」，那能讓美國相信「現狀不是台獨」而且「不會往台獨走」嗎？

（作者為國立政治大學法律學系副教授）