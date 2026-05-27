薛承泰／國防增加，生育下降？

經濟壓力一直被認為是生育率下降的主因之一，而政府也不斷提升經濟誘因來挽救少子化。很不幸，近年來每個月內政部人口統計資料一公布，幾乎都在打臉政府。國發會估二○四○年生育數會降到十萬人，但看來今年就恐跌破十萬。

五二○賴總統就職兩周年，宣布「台灣人口對策新戰略」，將少子女化議題提升為國家戰略層級，筆者贊成。其中一項對策是○到十八歲成長津貼，將每人每月發放五千元，六歲前則每月可領到一萬元。目前十八歲以下人口數約有三百萬人，六歲以下約九十餘萬人，每年要發出約兩千四百億元。對此措施，筆者要問，在政策推出前行政院是否評估其效益與目標？是生育率在五年內回到一以上，還是生育量回到十五萬嬰兒（五年前的水準）？

而在稍早之時，立法院通過二○二六年國防預算，創下歷史新高的九四九五億新台幣的支出，將占ＧＤＰ的百分之三點三二；且政府有意朝百分之五邁進。弔詭的是，過去八年國防預算不斷增加，同時期新生兒數量卻年年下降，國防經費與生育數明顯呈反比。這純屬巧合嗎？

如果說，增加國防預算能提升軍力並保障國家安全，那麼在和平的環境中，年輕人應該對未來有信心，不至於會去排斥婚育啊！難道會是因增加軍購，反而帶來戰爭的恐懼，導致年輕人對未來迷茫，不敢踏入婚育？

如果台灣是走向後者，那麼「人口對策新戰略」仍會像過去一樣打水漂，無助於生育率的提升。此外，國債鐘持續攀升，若要由後代子孫來扛，生育情況還可能每況愈下！國防支出與生育率若形成互為因果的惡性螺旋，那不僅是鼓勵生育無法奏效，連國防的基礎，即軍隊的來源，都將枯竭，且國債又繼續攀升。

筆者的觀察或許不夠嚴謹，國發會不妨採較嚴謹的方法，蒐集本世紀以來的國防支出和生育率資料，建議用兩者的年成長率來計算，也可加入其他因素一併考量；生育率最好用隔年，因需考量懷孕時間。

如果個別討論國防預算與鼓勵生育經費，不論哪個陣營皆有其論述邏輯，但都無法說的準；猶如「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」！然而，當我們把兩者放在一起檢視，再對照過去的經驗事實，或許才會驚覺「只緣身在此山中」！

由於台灣生育率下降特別迅速，政府各部門也都想知道原因，甚至有人想不通，明明股市與ＧＤＰ都不斷攀升，經濟榮景一片蓬勃，生育率怎麼會一再破底？這不合常理啊！且政府早就推出相關措施如各類津貼、補助、假期等，但年輕人似乎無動於衷。或許問題就出在政府本身，連自己都無法掌握未來，光是川普一句話都會天搖地動，政府如此，年輕人又如何能規畫未來呢？

美國的強盛不是因為川普講了幾次的再偉大，而是美國多年來所培育的包容力，能把優秀的外國人變成美國人，並為其效力，這是最佳的國防，更是國力的延伸；在台灣，偏偏有人想把優秀的本國人變成外國人。

人會團結是因為相互包容，政策能落實是因決策者能在諸多政策中分辨優先順位，然後在適當時機推出。國防與人口皆為國家生存之所繫，兩者間的競合與因果關係若不清楚，政府的治理能力是不及格的！若政府來不及研究，問問ＡＩ吧！（作者為台大退休教授）