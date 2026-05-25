黃齊元／現狀已變 川習會的和平契機

川習會之前，西方媒體作了很多猜測，但大部分都畫錯重點；沒有想到台灣變成最重要的議題，壓過美伊戰爭和國際貿易。習近平一開始就畫下紅線，台灣問題是重中之重，如果不謹慎處理，什麼交易都不用談了，川普當然明白這個道理。

這次最重要的訊息，是中美達成壓制「台灣獨立」共識，也探討「和平統一」的可能性。川普明確表示他不希望和中共開戰，也了解台灣問題是可能導火線。習近平希望兩岸統一、不希望使用武力；美國也反對大陸單方面改變現狀，但事實是現狀已在改變之中。

「台獨」的定義是什麼？賴政府一再強調「台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國；中華民國和中華人民共和國彼此互不隸屬」，對中共來說，這即是台獨、兩國論。我們雖然解釋這就是「現狀」，但對川普來說並沒有用；因為他要解決問題，他想和中國交易。

川普和習近平談了整晚，川普聲稱他對台灣的了解比任何國家都要多。習近平應有給川普上歷史課，解釋國共內戰的背景，談為何台灣是中國的一部分？過去大部分美國人都不清楚。未來賴政府不能再單純以民主自由強調台灣的價值，我們指責大陸專制獨裁、一心想侵略台灣，這套論述已經過時。

習近平問川普，若中國大陸攻擊台灣，美國是否會保衛台灣？但這並非由大陸主動發起，而是台灣操作台獨導致的後果。川普沒有講答案，但他相信在自己任內，這應不會發生；理由是他會約束台灣，而且他和習近平都希望維持現狀與和平。習近平應有向川普表達，如果台灣走向獨立，他卻未採取行動，在大陸內部將無法交代。

這次川習會最大的突破，是把「和平統一」放上檯面；過去台灣人不敢討論，怕被扣上紅帽子，但如果連美國都提，台灣就不能不重視。川習會後，媒體報導魯比歐說：「中國希望最終能以和平方式讓台灣接受統一」，這也可能是美國偏好；由於美中都希望避戰，未來台灣可能走向「美中共管」。

部分外媒認為川普此行未能達成重要成果，這其實是誤解。中國大陸條件已開出來，就看川普如何表態。波音採購可以二百架、五百架，也可以取消；川普「不希望看到台獨」是第一步，暫緩軍售可能是第二步。美國保衛台灣並不需要以戰爭做為代價，所以川普說對台軍售是「非常好的談判籌碼」。

台灣人民若不同意和平統一的方向，只有三種可能：準備戰鬥、準備移民、準備以民主方式接受現況。比較務實的做法是主動討論並提出方案，不要讓大國決定台灣的命運，讓自己淪為被交易的棋子。在中國崛起、美國衰退的現實下，台灣的國際空間逐漸被壓縮，大陸正在用各種非武力手段改變現況。

對於川普而言，台灣最有價值的是半導體產業；但他一再強調這是台灣「從美國偷走」的，他在任期結束前要把一半以上的產能搬回美國。川普可能會做兩件事，一是加速施壓供應鏈移美，二是採取手段讓台積電成為美國的資產。如此即使未來兩岸統一，中國也無法染指美國資產。

賴政府一再強調大陸併吞台灣的敵意，不願與對岸和談；中共早已放棄和民進黨對話，現在直接與美國談；三到五年內，台海局勢可能有變化。對於大多數台灣老百姓來說，如果想避戰，必須要有中美雙方都能接受的領導人。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）