魏國彥／小心全球暖化＋超級反聖嬰

四月底以來世界多個氣象機構發出警訊，認為今年將是「超級聖嬰年」，根據往年的經驗，中南美洲漁業將減產、颶風將增加頻率與強度，牧場將受嚴重打擊、牛羊肉減產。而一年半載之後，亞洲東南、台灣一帶將發生「超級反聖嬰」現象，珊瑚將白化，漁業受影響。真耶？非耶？令人憂心！

美國海洋大氣總署去年年底時總結，二○二五年是一個微弱的「反聖嬰年」，且二○二六年太平洋熱帶海域應該回復正常。言猶在耳，今年四月中下旬世界各主要氣象單位所預告的「超級聖嬰年」宛如晴天霹靂，真所謂「天有不測風雲」，是美國海洋大氣總署故意危言聳聽、以報去年初被川普狠砍將近九百位雇員之仇？還是因為裁員果真傷筋動骨，使得預報能力嚴重受損？

火上加油的是，過去三年是有氣象紀錄以來最熱的三年；尤有甚者，相對於工業革命前，這三年平均升溫幅度已超過攝氏一點五度，而升溫一點五攝氏度曾被聯合國政府間氣候變遷專門委員會設定為「氣候轉折點」，一旦越過這個楚河漢界，全球氣候就走上暖化不歸路。

全球各區域對於「越過臨界點」有不同的韌性，學者標出了幾個「超過一點五攝氏度」就有明顯反應而走向不可逆的地區，多數在高緯度的北極，因為將觸動融冰現象，引發一連串「正向耦合」，讓全球暖化走上不歸路；唯一發生在低緯度地帶的是包括台灣在內的「西太平洋熱帶珊瑚生物多樣性熱區」。

全球海表水溫也反映著全球暖化的影響。台灣因在全球最暖的海水團「西太平暖池」左近，又在赤道暖流北上成為黑潮的流徑上，變熱的感受特別明顯；從台灣到日本一帶的海域，去年七到十月都是全球海表溫度熱異常最為極端的地區，也難怪去年這個區域的颱風危害嚴重。如果大家不健忘，去年台灣有嚴重的馬太鞍堰塞湖溢流事件、屏東海域浮動式太陽能板因颱風肆虐而破碎的事件、雲林海岸地帶太陽能板與養豬圈舍因颱風嚴重損毀事件。去年十一月中旬，颱風鳳凰外圍環流加上東北季風共伴效應，還造成宜蘭蘇澳、五結、羅東一帶嚴重淹水—冬天颱風重創宜蘭，真是前所未聞！

過去三年全球海表異常高溫，使得美國海洋大氣總署與國際珊瑚礁倡議組織持續警告全球珊瑚白化。到二○二五年，全球已有超過百分之八十以上珊瑚礁區域白化。台灣的墾丁與南部海域也明顯受衝擊，但目前看來尚未達到二○二○年那種全台最嚴重白化事件等級，也未造成全面不可逆死亡。

根據以往的聖嬰現象記錄，在超級聖嬰年之後的半年或一年半之後，因為海洋與大氣系統的自我調整，會發生所謂的「反聖嬰現象」，亦即在西太平洋赤道一帶發生異常的暖化現象；又因為黑潮會將暖水向北延伸與擴張，台灣與日本都會受熱。根據前述的「全球暖化超過轉折點」現象，加上明、後年可能發生的「超級反聖嬰」，我們有理由擔心二○二七或二○二八年的暑天及早秋，將是台灣有史以來最熱的月份，台灣周邊珊瑚將受到嚴重的熱壓力，發生嚴重白化。

全球暖化趨勢加上超級反聖嬰，是氣候模型中最令人擔心的「耦合現象」之一，最怕兩者呈現正回饋，彼此「火上加油」。為了二○二七至二八年可能發生的超級熱，須未「熱」綢繆，早做準備。（作者為台灣大學地質科學系退休教授）