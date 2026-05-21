陳立恆／520後 台灣如何走出陷阱

又是一次五二○，那些朝野攻防間的政治語言無論華麗還是蒼白，都不能改變台灣同時身處在ＡＩ超級周期前沿以及地緣政治危險熱點的事實，對於我們台灣而言，這是一個需要遠見、胸襟與毅力的時代，因為我們的未來既光明又黑暗，我們的前途既坦蕩又崎嶇。

以人民最有感的經濟為例，除了股市屢創新高，根據主計處公布，二○二五年台灣全年經濟成長率為百分之八點六八，人均ＧＤＰ接近四萬美元，已超越日韓雙強，今年第一季成長率更飆升至百分之十三點六九，寫下卅九年來單季新高，在尚未達成執政團隊追求的國防韌性之前，我們已經展現出強大的經濟韌性。

然而，在這片盛世風光之外，居然還有七成的勞工月薪不滿台幣四萬八千元，按照世界不平等資料庫的二○二六年《世界不平等報告》，全台收入高的百分之十人口，總收入占全國百分之四十八；收入低的百分之五十，總收入僅占全國的百分之十二；而且最富有的前百分之十，擁有全國財富的百分之六十一，隨著今年市場成長主要由電子、資通與金融所拉抬，台灣正一步步走向富者愈富、貧者無路的Ｋ型社會。

Ｋ型社會的潛在危機無庸置疑，可是台灣還潛藏著另一個更大的地緣政治危機，在五二○之前，舉世矚目的川習會平和落幕，一個代表大國競爭的「修昔底德陷阱」也被正式端上檯面，當世界笑談這個希臘典故時，我們應該要戒慎恐懼，因為這個陷阱裡除了稀土、晶片、還有台灣，驀然回首，我們不難發現不管台灣定位、軍購交付還是企業外移，其實沒有任何一項攸關台灣政經穩定的重大決策實控權掌握在自己的手上。

如果我們不想坐以待斃，比起以卵擊石的但求一戰，當前更需要一個具備胸襟、遠見與毅力的執政團隊，卸下不合時宜的政治執念，帶領著兩千三百萬人民毫髮無傷地走出這個陷阱。

首先，執政團隊需要展露一個有容乃大的胸襟以推動朝野和諧並凝聚社會共識。長久以來，因為譁眾催票使然，許多政策議題都被刻意激化成選舉工具，而一個為民謀利的執政團隊在民選賦權之後，也應該善盡職責，用謙虛務實的溝通態度，從理性角度來導正政策議題回歸到福國利民的實際執行，否則自去年大罷免之後更加裂解的族群衝突只會深化施政難度，讓這個貧富差距日益擴大的社會更難提升全民幸福指數。

其次，執政團隊也需要擁有超越地平線的戰略遠見，君不見馬斯克這次進京赴會時透露他的小兒子正在學習中文，科技鉅子如他並沒有被ＡＩ浪潮沖昏頭，他了解科技不能完全取代文化，也許台灣沒有對岸的巨大市場，但我們也曾經是在全球華文市場上呼風喚雨的文化寶島，只要執政團隊重新正視起台灣的中華文化資本，從古典到鄉土，自基礎教育開始培養少子化時代的文化底蘊，不需流血流淚，就讓ＡＩ科技與中華文化一起鍛造出我們下一代的核心競爭力。如此一來，台灣就可以從文化共守的角度展開地緣對話，藉勢發展影視娛樂、文化創意、觀光餐飲等科技以外的經濟實力，同時降低戰爭風險、平衡產業分布與縮減貧富差距。

誠然，胸襟與遠見不可能一蹴而就，還需要執政團隊拿出堅忍負重的毅力，先跨越那些破敗錯亂的政治窠臼，才有機會帶領全民走出這座不應屬於我們的修昔底德陷阱。

（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）