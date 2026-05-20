廖達琪／賴清德最像哪位前總統？

賴清德總統就任迄今兩周年，是中華民國遷台以來的第八位，卻是第一位遭立院彈劾提案審查的總統，堪比陳水扁前總統遭遇的三次罷免提案。朝小野大的對立固是共同主因，但在領導統御風格上兩人是否相似？這引起筆者尋思比較，賴與前七位總統的相似情形，或可鑑往知來而有所借鑑。

論者或謂：今年是人民直選總統的卅周年，也是台灣民主轉型成功的里程碑，要比較總統應從一九九六年算起；筆者認為，李總統一九九七年修憲，將立院的閣揆同意權拿掉，總統可逕行任命，實際擴張總統權力；連李總統都承認中華民國總統得罪不起。所以以實質權力論，七位總統中的六位運用權力的空間，差異並不大，只有嚴家淦較特殊，可先不比。

賴總統從政多年，所展現的個性及特質，不分朝野，似有些共識：如個性堅韌、意識形態強固、權變性較低，用人好惡分明等；這些特質較接近誰呢？先從最近的蔡英文總統比起。

賴蔡在台獨意識形態的堅固度上，賴強得多；個性堅韌方面，領導人很難不具備，但賴似更堅，蔡則更韌；蔡經過選舉失敗、黨內挑戰，還能站穩；賴選舉順利，挑戰蔡不成，最後據說是蔡三顧茅廬才允諾出任副手。用人方面，蔡最能與黨內對手合作，前有蘇貞昌，後為賴清德；到目前為止，賴並未展現此特色，還常被說愛用圈內人。

賴與馬英九總統相較呢？意識形態方面，馬應有統的偏好，但執政較偏中間路線，甚且說過台獨也是台灣選項之一；賴則從一而終，執政仍走較清楚的務實台獨路線；個性方面，馬的妥協性很高，對立院或社會的反對聲浪很在意，前後換了六位閣揆；賴這兩年持續挺卓院長。用人上，馬也曾被批評看著鏡子找人，尤其二○一三年掀起馬王政爭，顯示馬對人偏好強，與賴的好惡分明，有些近似。

賴與陳水扁總統，在台獨意識形態的堅持度上，賴應勝出不少；陳的律師性格，會視委託人需求調整，當獨派聲浪高，陳可推制憲、公投；被選票及美國教訓後，也不惜喊出「台獨做不到就做不到」的務實回應。個性上，陳也不是省油的燈，被海角七億打垮上手銬，還能想盡辦法出獄影響政局，賴大概不會允許自己走到這一步。用人方面，陳與賴亦不同，他會與黨內對手合作，如謝長廷。

李登輝總統的堅韌毋庸置疑，但其意識形態的權變性，及用人超越好惡的工具性，蔡英文似有得其一些真傳，賴清德則相去頗有距離。至於蔣經國，他敏察時勢潮流，不完全僵固於當時高唱之反攻大陸意識形態，解除戒嚴，並開放老兵赴陸探親；抱病而戮力從公，堅韌十足，用人也是大開大闔；他與賴的時代背景固然差距甚大，但其領導心法，仍可超越時空並比，賴與其是有差距。

最後是蔣中正，他個性堅韌到頑強程度；意識形態非常強固，幾乎不與時俱進，放棄美國提出可能幫助中華民國立足國際的選擇，堅持漢賊不兩立；他用人也偏好強烈，打擊不少政敵；他的時空環境與養成經歷，和賴總統應是天淵地別，意識形態更是南轅北轍，但性格用人卻有些近似。

以上是筆者個人之見， 做總統的應都不希望被比較，只希望自己是獨特唯一的；期待賴總統在未來任期，打破筆者的偏見，展現超越前六任的風格，為人民謀最大福祉。（作者為國立中山大學政治所榮譽教授）