楊志良／川習會後，台灣如何自處？

世界二大超強國領導人川普、習近平的峰會，事先各自做了不少準備，也放了不少話試探對方，更帶了龐大的幕僚群、智庫、學者專家、企業人士等，花了不少時間精力，嘗試解決雙方多項歧見，避免引起不必的誤解甚至戰爭。但未解的難題依然餘波盪漾，如俄烏戰事持續中，美以伊戰事拖延不絕，眾多船隻還困在荷姆茲海峽。

一階段峰會就像颱風掃過，算是告一段落，但歹戲拖棚，九月換成習近平去訪問川普，世局又要像颱風掃過，動亂一番了。

美中峰會，若像是二隻大象打架，因為大象是吃素的，旁觀者只要站開些，不要被踩踏，就安全無事。但若是像兩隻猛虎打架，那就要特別小心，即使躲在一旁，也可能混戰中被咬一口。就像美國對委內瑞拉及巴拿馬猛咬一口，鄰近的古巴在旁直發抖。

這次川習會比較像兩隻猛虎打架，習老虎先發威，先說先贏，定義這次峰會的主菜，就是台灣是中國不可分割的一部分，並提出「修昔底德陷阱」恐嚇川普，意即中共今日已非吳下阿蒙，經濟、政治（邦交影響力）、軍事，不僅僅是老二，甚至已超越老美；而台灣這塊肉是我的，絕不容許說有事時要協防台灣。川普果然乖乖聽話，說如果有人要假借獨立製造麻煩，他絕不容許。

台灣「依美抗中」不成，如何自處？首先川普愛錢，台灣有的是錢，軍購加上商購，不超過兆元才怪，多少參、眾議員可從中分到好處？只要能賣出武器、產品或引資，對各相關州的議員選舉必是加分。

另外自從蔣介石以來，台灣對美下的功夫何其深重，「不可棄台」的信念廣泛深植美國參、眾議員人心，這是一股台灣重大的資產，應妥善運用。

當然最重要的是台灣自身的團結奮鬥，特別是賴總統及執政的民進黨。被認為是「台獨金孫」的賴清德，是否該改種說法，多提到「中華民國」。至於強化內政，競選總統時賴清德的政見一堆，二年過去了，真正落實的鳳毛麟角。最近光是健保如何永續，護病比跳票，就讓他焦頭爛額；又如股票雖然漲翻天，但許多傳統產業面臨倒閉潮，貧富差距史上最高；年輕人不婚不生，生育率全球最低，台灣人都快要絕種了，因此到處缺人，缺學生、缺老師、缺公務員、缺勞工，最可怕是缺軍、警、消。

此外，台灣被稱為「詐騙王國」，詐騙無日無之，愈打愈多，甚至「名揚海外」、「技術輸出」。而總統府及行政院簡直就是詐騙中心，把陸配、在野人士、基層軍公教都打成紅統，眾多在野人士提出的改革卓見滿坑滿谷，都當耳邊風，老神在在。

老共今日之計，就是從根本改變台灣人心，不斷讓利，優惠台人，讓台灣人民從心理上認為統一不但可避免戰爭，而且有利國人。時間不等人，為今之計，就是將台灣建為民主、自由、司法正義、均富的三民主義燈塔，照亮集權、不民主、不自由的中國；在執政者宣布台灣不獨立下，由美國及臨近的韓、日、新等國施壓習近平，保證不以武力攻台，海峽兩岸各自永續發展。（作者為前衛生署長）