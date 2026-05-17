陳力俊／川普對台海發言捲起千堆雪

美國總統川普與中國國家主席習近平於五月十四日在北京會談。由於這是美國總統相隔九年首次訪華，兩國分別為世界第一與第二大經濟體，中國已是世界第一製造大國；且在川普去年對全球發動的貿易戰中，是唯一能與美國抗衡的國家，在經濟、軍事與高科技各方面，已非九年前吳下阿蒙。外界普遍認為峰會將是二○二六年全球最重要的地緣政治事件之一。

從各方訊息研判，會談可能聚焦的議題，包括關稅與貿易戰、稀土與供應鏈、晶片禁令、ＡＩ與高科技、台灣問題、中東與伊朗等，此次會談的核心目標，不是徹底解決美中矛盾，而是「避免失控、建立暫時穩定框架」。

會前各方推論，在敏感台灣議題上，北京可能要求美國降低對台軍售、限制官方接觸、調整對台表述以及反對台獨更明確化。川普政府則可能維持戰略模糊、不承諾停止軍售、避免公開刺激北京以及強調「維持現狀」。

由於川普經常出爾反爾，即使說出「反對台獨」也未必能當真，但有重挫島內台獨勢力士氣的效果。在中方官媒發布會談摘要中，習近平警告「美方務必慎之又慎處理台灣問題」；美方在會後的新聞稿中未提台灣，但川普在回程中表示，他「不想看到有人走向獨立」，也不想看到有人說要台獨「是因為有美國支持」，捲起千堆雪。

美方對台海問題長期存在一種「戰略模糊中的穩定框架」，既反對中國以武力改變現狀，也不支持台灣片面宣布法理獨立，這是一種雙向約束，其核心目標是「維持現狀」。川普說「不想看到有人走向獨立」，與傳統美方表述相比，有值得注意的差異。

川普式語言的特點，在於他往往不使用外交系統長期累積的精細措辭，而採取更直白、交易式、個人化的表達。因此，發言聽起來與傳統立場相似，但語感與政治訊號並不完全相同。

首先在於「主詞與責任歸屬」的改變。川普的語句焦點更集中於「不要有人推動獨立」，加上日前說出：「台灣有適當的領導人，就不會發生戰爭。」容易被解讀為主要是在對台灣發出警告，而非平衡約束兩岸。這種不對稱會讓北京感到相對安心，也可能讓台北擔憂美方重心偏移。

其次，是「穩定優先」凌駕「價值論述」。川普的國際政治觀更偏向現實主義與交易邏輯。他關心的優先順序通常是：美國不要被拖入戰爭、美國是否付出過多成本，以及盟友是否「搭便車」。發言背後，可能更多反映的是：「不要因台海問題把美國捲入與中國的大戰。」

再者，在於「戰略模糊」可能轉向「成本模糊」。川普強調台灣海峽只有六十七英里寬，美國則遠在九千五百英里之外，讓人擔心如果台海危機升高，美國是否可能優先選擇「避免捲入」？

另一方面，也不能過度解讀。因為從制度面來看，美國對台政策並非完全由總統一句話決定，而是受到《台灣關係法》、國會跨黨派支持、美國印太戰略以及美國對中國長期競爭結構等多重因素制衡。換言之，即使川普個人語言風格較強烈，美國整體對台政策仍具有相當延續性。

對台灣而言，美中若形成某種「危機管理默契」，台灣戰略空間可能被壓縮。重要的是要體認過去台灣最大的安全依靠，是美國的戰略承諾；未來台灣真正的安全，可能更取決於自身降低風險、維持穩定與避免成為大國攤牌引信的能力。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）