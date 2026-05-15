杜紫宸／黃仁勳隨團訪華的算力博弈

輝達執行長黃仁勳在最後一刻受川普親自邀請，加入訪問北京的代表團，這場被外界視為高規格商業外交的安排，實則標誌著美中科技戰進入了全新的轉折點。若從地緣政治的深度脈絡觀察，真正值得探究的並非這場訪問的排場，而是華府為何決定讓這位掌握全球ＡＩ算力命脈的人物隨行。

今天的黃仁勳早已超越單純企業領袖身分，他更像是帶有戰略意味的「科技特使」，代表著美國在ＡＩ與圖形處理器生態系中的話語權。

這場訪問讓外界重新審視川習會上科技管制議題的急迫性。過去數年，美中對抗已從傳統貿易衝突升級為圍繞半導體與高階算力的國家級戰略競爭。從華府對華為、中芯國際的制裁，到限制ＡＩ晶片、高頻寬記憶體與先進設備的出口，美國的核心目標始終清晰：透過切斷高端技術的供給，延緩中國取得超大型算力與軍民兩用ＡＩ能力的速度。然而，長期的高壓封鎖卻引發了一種難以忽視的戰略副作用，那便是原本追求效率的全球分工，正被迫轉向以應對風險為核心的自主邏輯。

這種風險邏輯的轉變，正體現在中國並未因封鎖而停下腳步，反而加速推動華為昇騰系列晶片與靈衢本土互聯架構，試圖以系統工程的整合來補足晶片的性能差距。

美國已意識到，全面封鎖未必能保證長期領先，過度的限制反而倒逼中國成功建立起一套完全獨立且完整的技術體系：涵蓋硬體、統一計算架構、雲端平台到技術標準，全球科技秩序將進入「雙生態系時代」。一旦中國徹底脫離美國的技術路徑，美國目前最大的技術護城河將可能面臨被結構性侵蝕的風險。

這正是黃仁勳近年來不斷向華府傳遞的核心警訊：對輝達與美國而言，關鍵的不是賣出幾顆晶片，而是確保全球ＡＩ開發者持續依附於其建立的開發生態系中。一旦中國實現全面國產替代，美國將失去對中國技術發展路徑的掌控力與監測力。因此，此次川習會所透露出的信號，或許是美中科技戰正從「全面封鎖」轉向更為複雜的「有限控制」。這意味著高階晶片與軍事應用依然維持嚴格紅線，但在商業應用與降規版晶片等灰色地帶，雙方可能保留某種程度的互動空間。

這反映出川普陣營與過往政策的思維差異。相較於純粹的技術切斷，現在的戰略傾向於透過「受控的依賴」來維持影響力，不讓中國取得頂級武裝，但也不讓中國徹底脫鉤。因為對美國而言，真正危險的或許不再是中國的追趕，而是中國成功構建出一個美國無法滲透、無法制衡的平行世界。在這種邏輯下，ＡＩ已不只是商業獲利的工具，而是與金融、軍事、能源緊密掛鉤的國家安全資產。未來的競爭將在更複雜的牽制中進行，雙方不再追求完全的斷裂，而是在動態博弈中維持彼此的連動。

這種局勢的演變，對台灣的影響遠比表面看起來深遠。過去台灣科技業的繁榮，很大程度上建立在同時獲取美國技術優勢與中國市場需求的中介位置。當美中科技戰從全面對抗轉向有限競爭的新階段時，台灣的挑戰將不再只是簡單的政治選邊，而是如何避免在下一個ＡＩ時代中，僅保留製造代工的韌性，卻喪失在技術規則與軟體平台上的話語權。

黃仁勳陪同川普訪問北京，不僅僅是一次亮麗的企業外交，更是一次對全球技術體系重新劃界的預演，台灣未來須在這種「受控依賴」的新常態中，重新尋找自己的戰略立足點。（作者為東海大學管理學院兼任教授）