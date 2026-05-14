廖元豪／軍購案凸顯川習會需要棋子

幾經拉鋸爭執，立院通過了軍購條例，授權編列七千八百億，為期八年的特別預算來採購防衛武器。各黨看來為了採購「金額」吵翻天—一點二五兆、八千億，或是三千八百億+N？朝野彼此互罵，美國也毫無忌憚，赤裸裸地施壓。

然而瞄一下條例內容，就知道吵的都是假議題！從頭到尾沒人反對採購武器，各方爭的是「要用特別預算還是正常年度預算」以及「是否等美方發價書再同意付錢」。說來奇怪，美國為什麼在只有三千億發價書時，就要求我們通過一點二五兆預算，那不是等於將近一兆是空白支票嗎？既是八年的事，為什麼急著要台灣現在承諾付錢，難道我們之後敢「不買」嗎？

強化台灣戰力當然有必要，但既是八年規畫，就表示不「緊急」—如果二○二七年兩岸就要開打，那編八年採購有什麼用？可以等美方提出發價書，用年度預算處理，何必弄空白授權的特別預算？從兩蔣時期、李登輝到蔡英文，都沒像這次先逼立院通過空白支票去買武器。蔡英文時期採購的武器都還沒來齊，軍購條例要的武器再過八年也不可能都到貨。急什麼？

原因之一可能是「川習會」。一方面，買賣雙方擔心川習會後採購減少或延緩；另方面，台灣先通過龐大金額的軍購條例，可讓川普取得槓桿，更有籌碼。

為什麼會有川習會？如果美國無所求於中共，豈勞大總統紆尊降貴親跑一趟？川習會之所以重要，就是因川普有求於北京。其「所求」可能包括中國大陸對美國農產品的訂單，也可能希望中方與美國在伊朗、北韓，以及俄烏戰爭議題上相互合作。

又由於美國期中選舉在即，在關稅與美以伊戰爭歹戲拖棚之下，「中國給面子」對川普是有利的，因此他想靠川習會賺到些足以誇讚的利益。這時，有了槓桿的習近平，會要求美國用什麼交換呢？台灣這個川普口中的「筆尖」，必然是重中之重。而中共強力反對的軍購，就是雙方的重要籌碼。

於是，美方必須逼台灣在川習會前先通過軍購條例。否則，「萬一」川普在與習談話後同意減少軍購數量，軍購總額會大打折扣。從台灣人民荷包的角度來看，這是好事，所以我們應在「川習會後」再通過法律，而不是急著先送錢。不過，幫台灣人看緊荷包，從來就不是美國的利益，他們當然毫不在乎。奇怪的是台灣的立委也不在乎，或假裝不在乎！

此外，台灣先通過軍購條例，可以給川普談判籌碼—台灣人自己都同意要買七千八百億，所以習主席要我少賣或不賣，就請給更多「我要的」。亦即，立院通過法案，是在幫川普累積底氣。至於這七千八百億是否真會成交，多久能交貨，則與台灣的需求毫無關聯，一切都還是看川習會談出什麼。我們只是很卑微地表態忠誠：「大爺賣不賣，我們都願意買。」

我們需要更好更新的國防裝備，該花的錢不能少。只是，軍購條例空白授權急迫處理，實在鴨霸又粗糙。川普政府在美國國內無法橫行，在國際上也經常碰壁，對付台灣這個最好的盟友，倒是予取予求。在這種ＰＵＡ態勢下，我國的憲政體制、權力分立全然失靈，這就是軍購條例的由來。我們只能祈禱，到時真的能買到七千八百億有效的國防武器。（作者為國立政治大學法律學系副教授）