黃齊元／中美世紀談判，如何共創多贏

川習會即將展開，全世界均高度關注。首先我們應理解，對於商人出身的川普總統而言，這不只是外交談判，本質上是商務交易。台灣不用擔心自己是否在菜單上，因所有議題在川普眼中基本上都是交易，即使不是商品採購，也可能影響採購金額多寡，特別是台灣問題。

美伊戰爭讓川普深陷泥淖，如果不能結束將導致物價進一步攀升，足以讓其輸掉期中選舉，因此他非常需要利多以扭轉選情。川習會核心不只是美伊戰爭或台灣問題，而是一場大交易，就像去年他旋風式出訪中東三國達成兩兆美元交易一樣。

川習會已拖延近兩個月，談判時間也予以縮短。川普不能承受會議再次延宕的風險，因此即使上周美伊爆發新衝突，川普也定調為「擦槍走火」。這次隨行的企業包括波音、特斯拉、蘋果、花旗集團等，已暗示交易可能內容。

問題是就雙方籌碼來評估，美國需要中國、遠比陸方需要美國更多。川普需要中國利用其對伊朗影響力，來確保荷莫茲海峽的通行穩定，川普也需要中國採購大量黃豆，以鞏固農業選票。更重要的是波音飛機或天然氣採購計畫，可以創造美國就業。

北京當然有具體的巨額採購清單，關鍵在於川普對台灣問題如何表態。大陸將台灣視為最核心利益，美國當然會好好利用台灣作為高價籌碼，以軍售或外交層級升降來換取中方在其他領域退讓。在科技領域，美國可能會放寬半導體的貿易限制，這也是黃仁勳一再爭取的。

大陸對最近賴總統出訪史國肯定非常在意，立即宣布對非洲五十三國免關稅。台灣南美洲唯一友邦巴拉圭總統上周訪台，也深深刺激陸方；大陸外交部近期公開呼籲巴拉圭政府與台灣斷交，並以巨額貿易金額作為引誘，迫使賴政府上周宣稱開放巴拉圭家禽進口。由此可預期，大陸肯定會對川普施壓，用經濟利益吊川普胃口。

台灣必須認清，美中今天已不再單純對立，更多是「競合關係」，而且「合作」多於「競爭」。雙方傾向防止衝突，找到共存方式，這就構成利益交換。中國大陸和美國，都對台灣有想法，大陸是政治目的，美國是經濟目的，其實可以雙邊合作、共管台灣。現實是中美領導人均不希望台灣問題成為中美戰爭導火線，未來「和平敘事」將大於「戰爭敘事」。

美國不需賣更多武器給台灣，美國反而要向台灣買更多未來的武器；晶片的威力好比濃縮鈾，因此台灣才是ＡＩ時代的軍火大咖。今天ＡＩ的威力已可能威脅人類生存，所以美中應共同與台灣合作，以和平手段解決台灣問題，方能有效管控ＡＩ風險、創造人類福祉。

川普在第一任期內，促成「亞伯拉罕協議」，推動以色列與阿拉伯國家關係正常化，再計畫透過區域合作改變巴以局勢。既然川習都期望和平，為何不能提出「台海和平倡議」、鼓勵台灣上談判桌？對川普而言，賣幾百億美元武器給台灣、相對賣幾千億美元商品給中國，何者為優？答案很清楚。

川普要把一半晶片製造引回美國，但不可能短期內達成目標，因此川普會持續利用台灣作為美中談判籌碼，不會讓大陸太早統一台灣。世界已改變，未來是「戰略創意」時代，就看中美領導人是否有智慧，來完成一筆世紀交易。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）