張延廷／化解軍購僵局 有待美國創意

美國對台灣的一點二五兆元軍購預算不僅在立法院迴蕩未定，甚至被外界捕風捉影般影射成中國國民黨內領導階層的齟齬。所謂「有為者亦若是」，其實軍事專業議題應當以軍事專業建議來回覆美國，而非任由別有居心者刻意擴大渲染成特定政黨的政治問題，朝野要以同舟共濟的立場，才能合情合理審時度勢的妥處。

反思自二戰結束的八十餘年來，美國憑藉戰爭時期所培養的龐大軍火工業能力和強勢美元主導國際社會秩序，每每都以世界警察地位自居，也以此鄙視發展中國家為第三世界、以此抬高自身國際政治地位；凡與其價值觀相左之政權，均無不受美國制裁或施壓。

然而在世界多極化體系逐漸形成的當下，美國迄今卻依舊抱持著「零和」的冷戰思維，拉幫結派卻鮮少變通；甚至對素來關係友好的盟友如台灣和日本等民主夥伴，不時祭出外交施壓和經濟豪奪等反智、反現代文明的拙劣手段，令老朋友們不能苟同且心寒。其實美國在戰後與各盟國的外交策略，為何不曾推敲如何在特定領域創造雙贏，這一點的確有待美國慎重思考。

第三世界呈現混亂墮落，其原因多半在於領導人沉迷權力、奸巧貪腐，同時亦暗中為自己預留逃亡海外的後路，因此根本無心從事國內建設；對於國民素質教育的社會工程百年大計，當然也就視若無睹、漠不關心。昔日誠如伊朗巴勒維、利比亞格達費、乃至近期委內瑞拉馬杜洛，如此經年累月惡性循環，反映在國民對外惡形惡狀、內部矛盾對立，怨懟叢生的現象也就見怪不怪；整個國家體制呈現虛偽造假、陽奉陰違的空轉，「上下交相賊」的結果，只會迫使國內有識之士出走，進而加速民族的沉淪和政權的顛覆。

近代世界歷史殷鑑不遠，這些與現代民主政治常態發展相違者，卻是獨裁、極權化的必然結局。第三世界會形成這種反人類的政治現象，究其原因仍屬人民的愚昧縱容，容不得理性思辨的民主。不巧的是，作為民主國家表率的美利堅，彷彿也隱約呈現了第三世界的粗暴特質，著實令人戒慎恐懼！

自二戰以來美國各屆聯邦政府和中國國民黨來往甚密，美國也不否認台灣是美國在印太戰略架構下極為重要的「準同盟」，因此，華府應以更為長遠的經營策略看待當前的對台軍售，而非僅以「盡速通過一點二五兆元軍購預算」的短淺眼光施壓在野政黨。倘若能從「軍事技術研發合作」的角度觀察推論，可能開創更為宏觀的台美新關係，也更能促進台灣民意對美國的正面觀感。

尤其在台灣即將接收F–16V Block 70新機隊之際，太平洋兩岸何嘗不能誠心研議合作在台設立「Ｆ–16亞太維修中心」，甚至包括其他各項軍備和後勤系統的研發保修能量，以期為亞太地區內的各美製武器使用國家增加地緣效益，創造多贏局面，如此方不失為新時代國際政治家智慧的新選擇。

（作者為空軍前中將副司令、國立清華大學教授）