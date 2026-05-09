薛承泰／看不到未來的幸福

美國「財星雜誌」剛公布二○二五「漢克年度痛苦指標」，台灣拿下二點一的最低分，評為「最不痛苦」的經濟體。

由於採用的參數為失業率、通貨膨脹率、銀行借貸利率，以及國內生產毛額年增率，前三項我國一向低於工業國家的平均，後者則偏高；於是採前三項加權之和，減去後者，台灣得分最低，所以是「最不痛苦」，稱之為「最幸福」也不為過！

然而這最幸福之島，總覺得哪裡不對勁？特別是年輕人不婚、不生。去年出生數僅約十點八萬人、是五十年前的四分之一，換言之，一九六○年代後出生者要當祖父母都很難！結婚對數大跌至十點四萬對，對今年的生育也很不利，想成為父母者也愈來愈少。何以在最幸福的國度裡，看不到人口的永續？

行政院知道去年創下「三高」（男女初婚年齡與生育年齡）與「三低」（生育率、生育量、結婚對數），推出了「少子女化對策計畫二點○」，政策強調「力挺青年適齡生育、有感減輕育兒負擔、友善職場生生不息、支持婚育家庭之穩定居住政策、強化孕產婦及兒童照顧品質」等。這些政策並沒有錯，但政院該檢討的是，為何前面「計畫一點○」花了千億，不僅沒效還每況愈下？「計畫二點○」不過是前面的加強版，難道不會重蹈覆轍？

照理說，生活在最幸福經濟體的國度中，再加上政府在生、養、教育、居住、職場等各面向不斷強化支持，台灣的年輕人應該是更有信心來接受婚育與建構家庭。但事實上，台灣的生育率不僅急速下滑，還奪下世界最低並創下新紀錄！政院不能只是繼續拿百姓納稅錢投入沒有把握的政策，至少要弄清楚究竟何以如此？

令人不解的是，政院於上個月宣布，放寬讓育有一名十二歲以下兒童的家庭也可以申請外籍幫傭。聽到此消息第一反應是「該急的不急，不該急的那麼急」！先勿論幫傭並非保母，有多少新手父母有多餘的錢與房間？家裡多一個外人，對家務有多大幫助？對幼兒成長有何影響？至於會不會因此再生養一個，多數人並不看好！

其實勞動部已清楚定位「外籍幫傭」，是從事「家務」或「家人照料的幫手」，不是專業保母。之前規定較嚴，家中必須要有三個六歲以下小孩才可申請外籍幫傭，所以至今外籍幫傭僅約兩千名。如今放寬申請資格，未來每年可能增加數萬名外籍幫傭；行政院不妨統計，將來這些家庭有多少因為多了外籍幫傭而生育？同時也留意一下這些家庭紛爭事件增加多少？

台灣已經有超過八十萬的外籍移工，其中社福移工（主要為「看護」）約廿五萬人，將來還會增加外籍幫傭。這百萬大軍來自於生活相對更難的國度，其中不少拋家棄子、遠渡重洋來討生活，難道不是為了幫自己的家脫離苦難，讓子女能有好的將來？他們犧牲自己，發揮韌性來開創一個家庭未來的幸福！

這個情況和台灣六、七十年前相似，當年的父母在艱辛的條件下，多數人既沒有良好的教育也沒有固定的收入，卻能憑著韌性，不只是養活自己，還養活一組籃球隊的子女，給他們更高的教育，一起為國家創造了經濟奇蹟！（作者為台大退休教授）