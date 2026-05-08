嚴震生／教宗對決總統：孰良孰劣？

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡對伊朗發動一場不公義的戰爭，且川普不斷貶抑盟友、同時還說謊汙蔑教宗良十四世呼籲和平的言論，引發一場國際社會的政治領導人與全球宗教領袖的對決。

聖經新約馬太、馬可、及路加三本福音書都曾記載法利賽人的文士與祭司長提出有關政教分離的問題，耶穌的回答同樣都是「該撒的物當歸該撒，神的物當歸給神」，因此許多解經家及牧者認為包括天主教徒在內的廣義基督徒，都應當順服世上的權柄。

然而，宗教領袖豈能藏身在修道院及教會中，漠視社會的不公不義？上世紀初，基督教興起所謂的「社會福音」運動，認為福音不僅是要讓人得永生，也希望基督徒能將他們的道德觀，用在面對包括貧富懸殊、種族歧視、教育資源匱乏、居住環境惡劣等結構性問題上。

羅馬天主教則是在二十世紀六○年代的第二屆梵蒂岡大公會議連續四年集會後，推出許多改革，包括教會在現代世界的角色，應與窮人站在同一陣線、回應結構性的不公義。教會不再只是分層架構的組織，而是天主子民的集結。拉丁美洲的教會領袖對此訴求的回應，提出了「解放神學」，認為精神的救贖之外，應該還有物質及政治的救贖，它帶來這個區域左派思潮的興起，挑戰既有的保守秩序，同時也造成天主教會內部的分裂。保守的教宗如若望保祿二世和繼任的本篤十六世反對教會的世俗化，來自拉丁美洲的方濟各雖然沒有完全擁抱解放神學，但也經常站在窮人的立場，強調社會正義。

一年前上任的良十四世，應當是承繼了方濟各悲天憫人的特質，將類似的關懷充分展現在他今年四月的非洲四國行中。

他出訪首站是歷屆教宗從未造訪的穆斯林國家阿爾及利亞，不僅因為他所屬的聖奧斯定會乃是依據聖奧斯定的修道準則所建立的，而後者曾在現今阿爾及利亞境內安那巴的希波擔任主教卅多年的尋根之旅，同時也是天主教和伊斯蘭教之間的對話與和解，為此他還到該國首都最大的清真寺默禱。在第二站的喀麥隆，良十四世則是專注在該國英語區的分離主義，並讓當地參與和平協議的天主教會得到激勵；雖然他沒有指名道姓，但譴責少數暴力的言論，不僅暗諷該國獨裁總統比亞，也對那些將軍事武力放在首位、卻怠忽經濟發展的國際剝削體系之譴責。

接著教宗到葡語國家安哥拉，當著總統面前批判那些中飽財富、讓人民受苦的專權及獨裁者，指控他們掠奪安哥拉的石油、鑽石、及礦產，富了菁英卻讓大多數人活在貧窮中。在行程最後一站的赤道幾內亞，良十四世刻意造訪當地狀況最糟的監獄，凸顯人滿為患、破壞人權、虐囚、罔顧人道等問題。

簡而言之，良十四世不僅在乎心靈的救贖，更重視國際社會的不公不義，他不僅譴責那些非洲獨裁的威權領導人，也對西方國家的新殖民主義做出強烈的批判。對比一位滿腦都是封建思想、充滿種族歧視意識、恣意羞辱國際盟友、滿嘴都是謊言欺騙的川普，基本上就是天使vs.魔鬼、和平vs.戰爭、祝福vs.咒詛、和解vs.對立、及憐憫vs.霸凌，同時教宗的信仰是關懷，川普的宗教是工具，後者竟然還不自思量地貶抑教宗，孰良孰劣，立見高下。（作者為政大國關中心兼任研究員）