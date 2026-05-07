趙建民／假如北京臨檢進入台灣的商船

川普上任後，國際秩序加速變化，特色之一，便是美國動用軍事手段的頻繁增加，為台海兩岸提供了參照劇本，比如擄走委內瑞拉總統、伊朗結合飛彈及廉價無人機，不但快速消耗美軍戰力，還導致其基地及盟邦遭受攻擊。中國製無人機全球市占率高達七成，若結合飛彈飽和攻擊，賴政府打算以一點二五兆元國防特別預算組建的T-dome管用嗎？

令人格外震動的是，一向強調法治的美國，居然在和伊朗商談之際發動奇襲，伊朗封鎖荷莫茲海峽，美軍無力維護自由航行，只能進行反封鎖。蔡英文二任以來，解放軍開始圍台軍演，坊間出現「類封鎖」的比擬；然而，封鎖台灣形同宣戰，困難度較大，但假如中共以一中原則、打擊台獨為名實施「司法隔離」（quarantine），要求進入台灣的船隻先到廈門登記，海警船實施臨檢，台灣如何應對？

中共在二○二一年修訂海上交通安全法，取得海上臨檢的法源，二○二三年四月蔡英文過境美國並和眾院議長麥卡錫舉行閉門會，福建海事局宣布啟動「台海中北部聯合巡查專案」行動，兩年以來，陸方已將金馬離島禁止水域納入執法巡查範圍，強行登檢金廈郵輪「初日號」，扣押澎湖漁船「大進滿88」。今年一月，中國海警局稱構建了「按一個中國原則依法管控台海新格局，有力震懾台獨分裂行徑」。

台灣超過五成的電力來自天然氣，卻只有十一天的存量，假如中國海警局擴大執法範圍，以兩岸未結束內戰為由，執法巡查進入台灣的戰略物資，海上貿易秩序勢將大亂，空中交通也將因燃油價格飛揚而巨創；問題是，全球五分之一的海上貿易經過台海，國際社會允許中國如此恣意妄為嗎？

聯合國海洋法公約第七十三條賦予沿海國在其專屬經濟海域執法的權力，包括登臨、檢查、逮捕，中國海警法第十八條授權海警行使海上安全保衛，而中國最高法院對管轄海域的規定寬鬆，包含「中華人民共和國管轄的其他海域」。國台辦在二○二四年三月引用外交部的發言，宣稱中國對台灣海峽「享有主權、主權權利和管轄權」，台海分屬中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區，不存在所謂的「國際水域」。

中共海警船隻總噸位全球第一，千噸以上船艦一百五十艘，包括兩艘一萬兩千噸巨艦，台灣海巡署千噸以上船艦只有十六艘，兩千噸以上大型巡防艦九艘，難以抗衡。中方若以捍衛一中、反對台獨為名，依法對台巡查但放行他國船隻，台灣難有外援。美國雖強調航行自由，但奉行一中政策、不支持台獨和兩個中國，自二○○七年以來，航母不再通過台海，面對中國「司法隔離」難有作為。中共海上執法也不至於觸動日本所稱的「存亡危機事態」。

為了撰寫此文，筆者曾諮詢包括海軍前上將、艦長，以及國安首長在內的七位專家，憂心忡忡者有之，認情況複雜者有之。個人以為，以美國動用強制手段的任意，難以期待共軍永遠保持「戰略內斂」，中方以中國內部事務為由進行海上巡查，也遠較川普的任意具正當性。日前賴總統訪問非洲友邦被迫「延期」，民主盟邦德國和捷克拒絕過境，即將到來的川習會台灣「剉咧等」，台獨已成主權及安全的毒瘤，還等什麼？

（作者為中國文化大學社科院前院長、陸委會前副主委）