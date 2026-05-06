「若無法坐上談判桌，就不免落入菜單裡。」這話道盡國際政治的冷酷現實。然而小國若有睿智面對現實，仍可把握轉機。

我外交部政務次長吳志中上月廿四日接受彭博訪問，表示擔心川普與習近平五月中會談在台灣議題上讓步，台灣正努力避免。

川普第二任以來，多次表達要與習見面謀求巨大協議。美媒Politico去年五月十二日報導，川普約束鷹派閣員，在川習會前勿與北京起衝突。紐約時報去年七月廿日標題〈川普追求中國，抗中鷹派靠邊站〉。

但他多次延期並縮減三天訪中為一天半，因為他手頭籌碼遞減，川有求於習更多於習有求於川。

美國期中選舉將於十一月來臨，華盛頓郵報四月廿五日報導選情卡關。川普面臨多重政治逆風：

●美國與伊朗戰爭久拖不決，美國飛彈儲量短缺，又缺乏中國控制七成開採及九成精煉的稀土以製造高科技軍備，而伊朗軍備似乎尚未匱乏。

●川普猛增關稅，一來被最高法院判決非法，二來引起美國人民生活用品通膨持續惡化，喪失選票。

●川普國內維吉尼亞州選區重畫案挫敗，損失兩位共和黨眾議員。

●勞工部長因醜聞請辭，海軍部長被革職，內閣接連動盪。

●支持川普的鐵粉基本盤ＭＡＧＡ「讓美國再度偉大」分裂，因為川普海外用兵違背國內事務第一的競選許諾。大咖評論員卡爾森反對、名嘴瓊斯與川決裂、眾議員葛林辭職。

福斯新聞四月廿二日民調顯示，認為川普關心選民的比率自二二年百分之四十四降至百分之卅七，認為民主黨處理更好的比率較高，為二○一○年後首見。

伴隨川普的情勢惡化卻是習近平的強勢增長。〈美伊戰爭中國勝出〉是美前中東事務副助卿Andrew Miller今年四月十七日《外交事務》的專文標題。四月廿四日Axios報導，荷莫茲海峽在美伊雙封鎖下，掌控全球七成多太陽能、風電、電池及電動車的中國在不開一槍、不花一毛下成為隱形得利者。

去年十二月五日，白宮簽署《國家安全戰略》提到台灣八次。今年一月廿三日美國戰爭部頒布《國防戰略》，完全沒提台灣。我們仍可倚美抗中？

川普已表示希望習購買波音客機、黃豆、牛肉，以助於美國破產的農民、提升航空工業的就業，改善他疲軟的國內選情。據Miller判斷，習希望自川普獲得ＡＩ晶片及噴射客機的引擎。其實，川知道習最在意的是台灣，那是他心中的千秋大業；但因美國內部反川勢力增長，他不得不折衷謀取。

川普首任國安顧問波頓，後來翻臉，去年數次預言川普出賣台灣。若川普坐實出賣台灣的預言，他的特大自尊恐難以忍受。而四月卅日，習已派王毅向美國務卿魯比歐警告台灣問題是「中美關係最大風險」。

最有可能的川習會協議是「兩岸政府和平對話」。川普可說，這是歷任美國兩黨政府一向主張；習近平也藉美幕後施壓台北面對北京。雙方開啟政治對話後，兩岸社會交流將無法迴避。台灣將豁免戰爭流血。

（作者為華府喬治城大學外交學院前講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）