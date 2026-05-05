黃齊元／AI狂潮下的台灣認知混淆

最近台灣的處境好比三溫暖。經濟上，台股和台積電頻創新高，由於ＡＩ帶動的產業革命全方位爆發，以及非紅供應鏈訂單外溢效應，台股市值全球第六、台積電市值全球第七高，經濟成長率亦為亞洲龍頭，似乎看不到烏雲。

但在外交層面，賴總統原高調計畫出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中共施壓非洲三國、撤銷飛航許可而臨時取消，最後變成搭史國便機赴史訪問；去年賴總統欲過境美國亦被拒絕，台灣外交陷於空前未有的弱勢。在此同時，美國因川普倒行逆施、天怒人怨，內外危機升高，中國大陸卻愈來愈穩，連我外交部次長都擔憂台灣可能成為川習會桌上的「菜單」。

同樣的事情發生在美國。那斯達克指數創新高，但隨著美以伊戰爭延宕，油價高漲，荷莫茲海峽影響全球供應鏈。川普民調創新低，他卻攻擊天主教教宗，並公開威脅要摧毀伊朗文明。美國人民乃至全世界均無法忍受，也無怪乎他近期又遭遇暗殺風險。

台灣最大的危機就是對全球現實沒有感覺，認為前景一片大好；政府只關注ＡＩ產業，卻忽略財富分配不均日益嚴重。大家只看到今天的台灣，卻不知在美國霸權衰退與戰略轉向之際，現況已不可能維持；有人想像五年後台灣的情景嗎？「和平」遠比「賺錢」更重要，鄭習會才是台灣人民最應該關心的事。

所幸大部分台灣人還是理性的。據民主文教基金會近期民調，半數認同「台灣應主動討論兩岸統一，以確保安全與未來」；三分之二同意「加強兩岸交流有助維持和平」；四分之三支持「主動談判爭取最佳條件」。但對「主動面對一中、談判討論統一」僅有三成認同、近六成不認同。這代表大家支持談判，但談統一太敏感。

兩岸和談要「一步一步來」，共有五個面向，包括為何、談何、何時、何人、如何。其中「何人」已由國民黨主席鄭麗文破冰；「為何」也很明顯，因美國立場改變加上中國大陸崛起，台灣人心渴望和平。至於「如何」，則是雙方一定要溝通，誰掌控主動和中共談判的話語權，誰就占上風。近期美國對台施壓，強調「戰爭敘事」，以軍力為和平的手段；大陸則專注「和平敘事」，以政策紅利和溝通為方法。從美伊談判來看，若雙方拒上談判桌，戰爭風險就加大。兩岸溝通現在只能靠國民黨，但這並非正式談判。

川普急著想見習近平，但他沒有對台灣說過一句好話；他並未忘記台灣，近期又指責台灣「占據晶片生產」，誓言美國將奪五成市占，企業若不到美國製造就將面臨高關稅。川習會必然談及台灣，而晶片是川普唯一在乎的，畢竟「美國製造」的成就都集中在半導體上。

台灣存在一種迷思，認為自身半導體優勢，將提供西方國家保衛台灣的誘因；事實正好相反，這只會導致供應鏈加速外移。西方國家不想戰爭，中共也表示兩岸應避免戰爭；台灣雖不想被統一，但我們有能力捲入戰爭嗎？中共只會針對台獨。就如同「ＡＩ戰爭」，未來也會有「ＡＩ地緣政治」，現在是我們覺醒的關鍵時刻！

從併購的角度，主動絕對優於被動。台灣若不願成為「菜單」，就必須看清現實，要「喊價」而非被「標價」。未來一個台灣、兩個世界：ＡＩ倒向美國，非ＡＩ將和大陸更緊密。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）