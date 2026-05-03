杜紫宸／灰色戰略操控下的台灣勝算

如果征服一個國家不必開第一槍，且成本更低，為何還要冒險發動戰爭？

當多數人將兩岸衝突想像為飛彈、登陸與無人機爭奪制空權的劇本時，更需要警惕的是沒有硝煙的壓迫模式。若北京不採取傳統軍事入侵，而是結合能源封鎖與通用性人工智慧（ＡＧＩ），在灰色地帶持續施壓，是否可能在不開火的情況下，迫使台灣作出重大政治讓步？這不是「恐中」心態下的陰謀論，而是必須冷靜拆解的結構性國安課題。

台灣能源進口依存度超過九成，天然氣發電占比偏高，安全存量卻不足兩周，ＬＮＧ仰賴海運與少數接收站。能源安全的關鍵節點不在電廠，而在航道、港口、保險費率、船東的風險評估。灰色操作的核心，不是徹底封死航道，而是讓航道成為高風險資產。軍演、巡弋、臨檢、航道干擾與模糊執法，只要讓船東遲疑、保費上升、現貨價格波動，連鎖成本便會外溢。封鎖無須百分之百成功，只需製造持續的不確定性。

第一周，市場反映懷疑與驚恐，匯率、股市震盪；第二周，電力備轉容量成為輿論焦點；第三周，產線成本與交期風險開始外溢至國際客戶。真正的傷害不在於停電，而在充滿疑問的「供應穩定性」。一旦能源焦慮轉化為信用折價，後續修復成本極高。

ＡＧＩ並非升級版的聊天機器人，而是一種能在「認知推論任務」上超越人類專家的通用引擎。ＡＧＩ可閱讀百萬份文件、整合跨領域資料、即時生成政策選項、模擬戰場變化、優化金融策略，並在不同任務間自主轉換。若傳統政府重大決策的迭代周期以「月」計算，ＡＧＩ可將其壓縮至「小時」；若傳統軍事兵棋推演，一年內僅能完成數次高成本模擬，ＡＧＩ則能以極低的邊際成本進行數千次優化運算。

假設決策速度提升五倍、錯誤率下降三成、情境模擬密度提高數十倍，這已不是線性進步，而是乘數疊加效應。政策失誤成本下降，戰略預判時間提前數日、甚至數周。在軍事層面，意味著更快動員與更精準部署；在金融市場，意味著更有效的風險對沖與波動利用。

在網路戰中，ＡＧＩ可自動搜尋「零日漏洞」並即時調整攻擊路徑；在金融市場，透過毫秒級策略放大波動；在認知戰場，則能依個體特徵生成高度客製化訊息，放大既有裂痕。當這些能力被整合運用，優勢可在短時間內非線性擴張，形成制度層級的壓制。

ＡＧＩ在國安場景中的意義是建模更快、節奏更準、成本更低。高度自主的系統若能整合能源、金融、產業鏈及輿情數據，便可模擬不同壓力組合，將施壓控制在「臨界未爆」區間；焦慮升高、分眾放大裂痕，使不同群體接收不同恐懼。能源受阻、電力緊縮、市場恐慌、匯率波動；認知戰一旦放大了焦慮，社會即開始出現「是否談判」的猶疑。每一個環節都看似自然反應，串聯起來，卻是一條經過精密計算的施壓鏈。

台灣需要警惕的並非閃電式征服，而是低烈度、長周期的壓力，可在數年內折損民眾信心。企業將「台灣風險」寫入定價模型、客戶把穩定性轉為疑慮、人才們選擇移居國外不再只是備案。慢性削弱的成功率高於劇烈衝擊，因為它不但難以激發團結，且能累積疲憊。（作者為東海大學管理學院兼任教授）