辛翠玲／戰爭催化下的貨幣體系分化

美以伊戰爭爆發近兩個月，能源交易與結算安排出現若干指標性變化：伊朗要求部分石油交易改以人民幣計價與結算，並對通過荷莫茲海峽的船舶收取人民幣計價的通行費；印度大型煉油企業首次透過銀行體系以人民幣支付伊朗油款；向來採石油美元交易的阿聯酋向美方直言，在美元流動性受限的情況下，可能考慮以人民幣進行部分石油交易。

長期以來，石油一直是國際貨幣體系最核心的定價與結算領域，當此一領域開始採非美元計價與結算時，其發展值得關注：石油結算是否出現去美元化趨勢？又將對國際貨幣體系產生何種影響？

石油美元體系行之多年。一九七○年代初期美元與黃金脫鉤後，美國透過與主要產油國的制度性安排，確立石油以美元計價與結算、產油國將相關收入回流美國金融市場、換取美國的安全承諾，形成能源、金融與安全相互支撐的制度結構。在石油美元架構下，各國為維持能源供給，必須持有美元資產，進一步鞏固美元於國際體系的核心地位。因此，石油美元不僅是能源市場的運作慣例，更是制度性權力安排。

儘管石油美元體系的核心地位依舊，近年已有調整跡象。石油結算制度逐步分化，替代性結算機制持續擴展。例如，中國與中東之間之人民幣結算規模已達兆元人民幣等級；伊朗戰爭以來，中國跨境銀行間支付系統（ＣＩＰＳ）二○二六年三月更創下單日一點二二兆人民幣的交易紀錄；俄羅斯與中國的能源貿易，逾九成已轉為本幣結算。

在此背景下，伊朗戰爭並非改變貨幣體系的發展方向，但明顯加快分化速度，其影響可從四個面向觀察：

首先，戰爭使去美元化由邊緣逐步進入核心交易領域。過去十餘年間，本幣結算多限於特定國家之間的雙邊安排；此次戰爭則使其延伸至能源交易。當石油開始出現非美元計價，其意義不在交易規模，而在於制度的轉移。同時，隨著美國愈加頻繁將美元體系用為制裁工具，持有與使用美元所隱含的風險隨之上升，進一步強化各國建立替代性結算機制的動機。

其次，戰爭放大美元體系內部的結構性張力。在不確定性升高的情境下，美元仍是主要的避險資產，資金短期內回流美元市場；但另一方面，正因其制度優勢，使美元得以被用作制裁工具，促使部分國家在中長期進行風險分散。美元因此呈現出一種雙重特性：在市場層面被強化，在制度層面卻逐步被稀釋。

第三，人民幣的角色仍為功能性擴展，而非全面替代。人民幣國際化仍受制於資本流動管制與金融市場深度，其跨境支付體系在訊息傳輸上亦高度依賴SWIFT系統；目前人民幣在全球支付中的占比約為百分之三，與美元逾四成的占比仍有顯著差距。

最後，上述制裁、戰爭與金融限制等因素持續作用之下，國際貨幣體系邊緣開始出現以人民幣為核心、由全球南方國家與金磚合作機制支撐的結算網絡。此一結構尚不足以挑戰美元的核心地位，但已使國際貨幣體系呈現多重結算路徑並存的態勢。

綜合而言，伊朗戰爭並未改變國際貨幣體系的基本權力分布，但確實加速體系的分化。對各國而言，關鍵挑戰並非選擇何種貨幣，而是如何在不同風險條件下，調整其結算機制與制度連結方式。（作者為中山大學政治經濟學系教授）