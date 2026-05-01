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廖達琪／鄭習會後的最大贏家是？

聯合報／ 廖達琪

四月十日的鄭習會，距離上次國共主席會面的洪習會已十年，且兩岸關係從頻繁交流、善意堆疊，轉為凍結對立、惡意循環；而國際情勢，也呈現某種從使用中國（市場）、抗拒中國，再到開始使用中國的漸Ｕ型變化。所以鄭習這場以「和平」為大纛的會面，自引起國內外各界重視。本文意圖綜合各方，從個人視角，評估誰是這場盛會的最大贏家。

首先，鄭主席雖是以國民黨身分出訪，但冠以「和平之旅」的名目，自是所言所行所得，擴及台灣全體人民；而對整體台灣人而言，如真的就此一帆風順，獲得兩岸的和平共存，沒有兵凶戰危的恐懼感，應會是最大贏家！但鄭習會後，民意的感受看來相當分歧，從執政及在野不同陣營的回應中，可窺知一二。

國民黨自是強調和陸才能利民，認為此行成功緩和兩岸緊張，並爭取到一些實質利益：如對台十項措施；民進黨則定調為統戰陷阱，批評十項措施是糖衣毒藥，警告其對國安的滲透及破壞。而據台灣議題研究中心的數據，鄭習會的網路負面聲量顯著高出正面；看來藍綠各自有同溫層，但中間及年輕選民並未感受和平的可能降臨；至於對台十項措施，普遍落實於民眾的機率更趨於零，最大贏家自難是全體台灣人民。

其次，國民黨作為政黨，最大的利得就是選票。鄭習會後對十一月選舉會是最大利多嗎？目前看來，影響似並不大：一來年輕人及中間選民未跟著嗨；二來離投票時間尚久，中間變數尚多；三來地方選舉較不關心國家級議題，且個別候選人扮演較重要角色，並因地制宜。即便鄭主席或要以兩岸和平發展、共融互利作主軸全國助選，但以鄭習會目前所帶來似更極化的社會氛圍，拓展票源怕有限，能保住既有，可謂不輸，卻不能言贏。

第三是執政的民進黨，它能不能借力使力加大力度抹紅鄭麗文，控訴國民黨賣台，從而擴張選票？恐怕也難。主因除了上述提到國內情境有些類似外，還要加上兩個：一為「抗中保台」，怕是招式已用老，「和平」確實為台灣人所渴望，雖然對台灣的主權及對等尊嚴，也有深刻堅持；民進黨對主權有維護，對和平卻尚無法；其次是國際上的抗中風向，正在緩和調整中，川普對此貢獻應不小；民進黨在國際抗中較緩和的趨勢下，不調整招式，就是平盤而已。

最後要討論的是兩個主角：鄭習誰是贏家？或各有獲益。不可諱言，鄭主席原在國民黨內，資歷輩分都算較淺，不易掌控全局，此次與習一會，獲得深藍支持者極高讚賞，傾藍媒體全面肯定，可能讓不少黨內原與其意見不一的大老們，短期內不敢攖其鋒；甚至鄭代表國民黨選二○二八總統一職的機率，正在增加中，如能拿下此職，算是第一贏家，但能嗎？

最後看習近平，他以高規格、但親切和善自家人的態度接待鄭，強烈傳遞台海兩岸是自家人的事，不勞外人操心的訊息；此舉在國際緩抗中的情境下，難說無效；他也強調兩岸交流要「耐心、恆心，久久為功」，此話說來，不僅台灣人或可聽進去，對他領導的中共及政府，何嘗不是他不受屆期影響，將續任其第四任國家主席的正當性理由之一？而鄭習會或成為其「上兵伐謀」有果效的佐證之一？

誰才是這場大戲的最大贏家，且拭目以待。（作者為中山大學政治所榮譽教授）

國安 國民黨 民進黨

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