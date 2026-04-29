劉大年／因應美國關稅政策後續發展

美國總統川普在去年四月公布「對等關稅」，強迫各國上談判桌。然今年二月聯邦法院判定「對等關稅」無效，美國又改對全球課徵百分之十的「一二二關稅」，預計實施到七月底。同時也啟動「三○一條款」調查，宣稱將進行「精確校準」，以填補因對等關稅失效後的關稅缺口。

另外，美國亦啟動名為「ＣＡＦＥ」的退稅機制，退還先前被法院認定違法徵收、總額約一六○○億美元的「對等關稅」。整體而言，過去一年，美國關稅政策多次轉折，各國企業深受影響。儘管可申請退稅，但在加稅與退稅反覆之間，企業行政負擔加重、疲於應付、不堪其擾。另一方面，美國對於以資通訊電子產業為主課徵的「二三二關稅」，目前大多數仍在調查階段，尚未公布稅率；再加上後續「三○一關稅」的潛在風險，川普的關稅政策仍是混沌不明。

雖然乍看之下，美國返還對等關稅，當前主要只是加徵百分之十的「一二二關稅」，增加關稅收入有限。但美國以關稅為籌碼，透過「先加稅、再談判」的模式，要求各國在市場開放、投資及採購，甚至軍購等面向作出多重承諾，此種「以一換多」的方式，美國可說是穩賺不賠。

在「對等關稅」失效後，既有協議理應重新檢視，美卻要求各國履行原有承諾，並再以「三○一關稅」進行後續調整。在此情況下，多數國家僅能被動接受、並持續與美協商。台灣已與美國達成「台美對等貿易協定」及「台美投資備忘錄」。其中，雖然「台美對等貿易協定」仍須經立法院審議，但相關因應措施須提前部署。

依協定內容，台灣須對逾六三○○項產品，於生效時立即降為零關稅，其中以原關稅達百分之十七點五的車輛最受關注。政府除規畫產業輔導措施外，亦評估調降國內未生產之車輛零組件關稅，以降低整體製造成本。然此措施除恐影響財政收入，由於降稅適用於所有國家，也可能影響本地零組件產業長期發展，需審慎評估。

同時，在符合國際貿易規範的前提下，亦可考慮提高車輛產品原產地認定標準，以提升在地附加價值比例，強化產業競爭力。其次，台灣雖排除稻米等廿七項農產品對美開放，但其他項目關稅必須歸零或大幅調降；亦承諾未來不對美國農產品引用加徵額外關稅的「特別防衛措施」，所以相關的因應配套方案也須提前到位。此外，台灣已就美國「三○一」調查提出說明，但仍不宜過度樂觀。過往經驗顯示，一旦調查成立，美方通常要求貿易夥伴調整政策；若未配合，往往伴隨報復性措施。因此各國多將其視為施壓工具，而非單純的關稅調節機制。

綜合而言，美國雖不斷調整關稅，其核心邏輯卻未改變；即透過多層次關稅工具持續施壓，促使各國在談判中讓步。「一二二關稅」用以快速施加普遍壓力；「二三二關稅」提供產業安全的正當性基礎；「三○一關稅」則扮演針對性制衡與報復手段。三者相互搭配，具有高度彈性與延續性。

台灣未來的政策重點，除因應關稅變動外，更應從制度與產業面著手；包括提升供應鏈在地化與安全配置、強化原產地制度的管理能力，並建立健全的談判機制，以提高面對外部政策波動的調適能力。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）