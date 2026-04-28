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潘襎／疑美論發酵下的美伊談判

聯合報／ 潘襎

最近國際大事，也是深刻影響我們民生大事的是美伊談判。提起談判，可以從與我們比較相關的事件來看談判的本質與目的。

台大醫生陳耀昌寫作歷史小說「傀儡花」，描寫一八六七年台灣原住民與美國外交官談判的歷史故事，事件起源於羅妹號事件。美國商船羅妹號漂流到南台灣，觸礁，十四人遭難人員誤入墾丁半島瑯𤩝十八社領地，十三人被原住民出草殺害，廣東籍船員生還，被送往打狗英國領事館報案。美國派廈門領事館領事李仙得到台灣折衝，他以外交官勇氣冒險南下見到頭目紀卓篤，達成口頭協議作為日後船難發生的應對措施，隔年再次南下視察履約情形。

一八七二年李仙得擅離職守前往日本，獲聘為日本外務省顧問，娶日籍妻子，一八七四年日軍出兵牡丹社，聯合敵對原住民發動石門戰役，燒掠無數，背後獲得李仙得協助不少。

「傀儡花」被改拍成「斯卡羅」影集，劇中李仙得成為一名與台灣少女結下戀情的多情種子。李仙得滯留日本擔任大隈重信顧問，一八九○年前往韓國，成為高宗皇帝私人外交顧問，影響韓國對外國策，聯俄抗日應出自他的擘畫。李仙得是法裔美籍軍人，美國南北戰爭期間，前往美國參與聯邦政府軍，因腿傷除役，最後獲得外交官身分補償，派往遠東。從其一生外交生涯可以知道，他彷彿春秋戰國時代縱橫家，在十九世紀晚期東亞國際局勢詭譎多變的歲月裡，李仙得周旋於清、日韓之間如魚得水。李仙得之子為日本歌舞伎十五代市村羽左衛門，扮相貌美，活躍於大正到昭和二十年之間。

孫子兵法有言：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」軍事是國家大事，絕不輕易發動，最重要的還是謀略，其次是外交折衝，若果不行才用兵，萬不得已才攻城。早在兩千多年前，就意識到軍事牽涉廣大，舉凡兵力、後以及經濟支撐，還有國與國之間的利益盤算，稍有不慎恐有覆滅危險，譬如吳越最後勝敗在吳王夫差率兵北上會盟，勾踐偷襲而亡。強國絕不輕易弄險，何況弱國。伊朗國弱民貧，美國反之，然而古語有兵老師疲之說，再怎麼強國都扛不起曠廢時日的戰事。

伊朗前身為波斯古老帝國，大流士時期領土橫跨亞非歐，為紀元前六世紀世界最強大帝國，卻在紀元前四九○年馬拉松戰役挫敗於邦國林立的希臘城邦，其子薛西斯一世再次用兵希臘城邦，再次挫敗於溫泉關以及薩拉米斯海戰。波斯固然勢強，最終亡於後起的馬其頓亞歷山大大帝。

美伊談判牽動全球大勢，戰前美國總統川普得意於師承日本偷襲珍珠港之故技，在美伊談判中發動殘忍襲擊。最近宣稱和談，卻也天天咄咄逼人，重兵集結，布局逼和，口徑卻一日數變，視國家談判如商場利益之爭，利益與道義、手段與誠信孰輕孰重恐怕已然難以揣度。

古雖有兵不厭詐之說，實則，用兵勝負旨在於屈人。今日美以伊之戰使現代文明倒退為叢林法則，棄國家信譽於不顧，或許舉世諸國早生「疑美論」了！川普為商人從政，凡事威逼利誘，重利不言道義。就商人成就而言，稻盛和夫是全球唯一擔任過三家五百企業的領導人，留給後人不少忠告。他認為經營的根基在於誠信，強調利他心與良知。對照川普與稻盛，不待後人評價，今日可知矣！

（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）

美伊戰爭 川普

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