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廖元豪／台灣關係法與九二共識的保台藝術

聯合報／ 廖元豪

鄭習會」之後，「九二共識」又成為兩岸關係的重要爭點。這四個字曾讓台灣海峽有了一九四九年之後最和平的時光；但民進黨執政後，「九二共識」漸被汙名化，連國民黨政治人物都不太多說。這次鄭麗文光明正大重申「九二共識」的原則，不出所料，綠營發動全面攻擊。陸委會說「九二共識，其實是在幫中共意圖消滅中華民國背書」；民進黨立院黨團表示「接受九二共識就是接受一國兩制」。

有趣的是，就在鄭習會當天，ＡＩＴ在社群媒體上發文，慶祝「台灣關係法」四十七周年，指出「台灣關係法與三個聯合公報及六項保證，對於維護台海的和平與穩定提供了實質幫助。」有人懷疑，這是不是美國在出招，搬出「台灣關係法」來與「九二共識」打對台，提醒「台灣關係法」才是護台定海神針！果然，民進黨大加頌讚，賴總統也「感謝美國政府依據台灣關係法以及六項保證履行對台灣的支持和承諾」（卻不提ＡＩＴ說的「三公報」）。

然而，批評九二共識卻捧台灣關係法的人，可能沒搞清楚，台灣關係法和九二共識都是藉由模糊化台灣地位與兩岸關係，讓台灣在美國的「一中」原則、「不承認台灣」的國家地位下，依然有自主與和平的空間。以模糊定位來保台，就是台灣關係法與九二共識的共同智慧。誰要硬想要把兩岸定位「說清楚講明白」，而且還要在大陸、美國、台灣前共同攤牌，那就是打破這兩個定海神針奠定的和平穩定架構。

先看台灣關係法。它的確對台灣的穩定提供基礎，也讓美國持續維護兩岸和平。然而，該法的前提是「美國終止與台灣之外交關係」以及「美國與中華人民共和國建立外交關係」。但在此前提下，仍要確保美台在「外交以外」的關係，同時也「關切」台海和平。而它在法理上更有意思之處，是在不承認台灣（或中華民國）作為一個「國家」時，卻用個別法律條文給台灣「類似國家地位」。例如，台灣人民可以部分適用美國的移民法，美國不在台設「大使館」卻設一個功能相近的非營利法人ＡＩＴ，同時賦予台灣駐美單位類似外國領事館之地位。台灣關係法讓美國可以給台灣「類似國家」的待遇，而且還明確規定美國將（而非「應」）提供台灣必要的防衛武力。

你若硬要問：美國到底有沒有把台灣當成主權獨立的「國家」？那它只好說「沒有」！如果台灣本來就是主權獨立的國家，何須特別立法來規範？美國可沒有「日本關係法」、「英國關係法」、「中國關係法」。不過，他們不會說得很明白，通常只說「依據台灣關係法之規定」！或是像ＡＩＴ的聲明，引述「台灣關係法與三個聯合公報及六項保證」。這樣的模糊定位，才能在三個聯合公報的「一中」政策與「美國認知台灣是中國一部分」之下，找到一個空間。這個說不清但可以運作的空間，就維繫了美國與我們斷交後的關係，直到現在。你能說「模糊」之功不大嗎？

九二共識不說清楚到底「一個中國」是哪個中國；台灣關係法對台灣是否為國家語焉不詳。這兩個充滿解釋空間的文件，就讓美、陸、台三方，都找到能與各自國內法制交代的說法。既然美國、大陸都享受著這個模糊空間，我們也是模糊的受益者，就讓它繼續維持健康的模糊吧。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）

兩岸 民進黨 台灣關係法 九二共識 美國 鄭習會

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