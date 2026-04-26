闕志克／非自由民主政體在匈國的潰敗

匈牙利總理奧班連續掌權長達十六年，創建了「非自由民主體制」這個名詞，號稱「川普的原型」。儘管與中國大陸關係密切，且獲得俄羅斯總統普亭、美國總統川普的雙背書，奧班政府在十二日的大選中仍然慘敗，即便美國副總統范斯於最後時刻，親臨造勢現場為奧班助陣，也未能扭轉敗局。

年僅四十五歲的馬札爾領導的反對黨，贏取了約七成的國會席位，獲得修憲絕對優勢；如此巨幅的政局變化，堪稱一九八九年匈牙利共產革命以來另一次的政權轉換。

奧班的非自由民主體制仍然維持民主選舉，也遵奉政權和平轉移的精神，卻無所不用其極運用「合法手段」打破民主規範以鞏固政權。包括關掉歷史悠久、以自由校風聞名的大學；嚴格審查與監管獨立媒體的言論；派任自己人掌控其他媒體和獨立行政機關，包括最高法院的所有大法官；修改選舉法律，以放大普選優勢能贏得的議會席次。這些手段讓奧班領導的政黨一黨獨大，卻也造成貪腐橫行、官僚怠惰。歐洲議會甚至於二○二二年，將匈牙利降階為「選舉式專制政體」。

其實奧班政府的手法，在美國和台灣都有翻版。譬如說，川普政府以斷絕研究資金要脅常春藤名校就範；台灣政府則「深文周納」，阻擋非我族類的台大校長上任；川普政府藉廣播執照審查為由，迫使無線電視台對節目言論自我設限；台灣政府則以被高等行政法院判為違法的粗暴手段，公然關掉有線新聞台；川普政府刻意分割選區、造成選票浪費，以降低在野黨的議會席次；台灣政府則對公投題目作實質審查、刻意技術阻攔台商回國投票，最近甚至試圖拒絕在野黨提名、國會審查通過的中選會委員就任。

雖然奧班政權走向獨裁的徵兆歷歷在目，但造成慘敗的主因還是民生經濟議題；如醫院設施破舊不堪、公共服務品質低落、物價指數飆升、經濟發展停滯等，讓匈牙利淪為歐盟貧窮國家。再加上執政團隊上下其手、結黨營利、中飽私囊的劣跡此起彼落，使得奧班政府失去了民心與公信力。

最後一根稻草應是二○二四年初，掩蓋兒童性虐待而被定罪的輔育機關主管竟被奧班政府包庇，引發社會公憤與大規模抗議，促使原只是中層政府官員的馬札爾揭竿而起，組建反對勢力聯盟，最終大獲全勝。

台灣過去十年來民主倒退程度，比匈牙利實有過之而無不及；除了箝制和掌控大學、媒體、獨立機關、司法檢審單位，執政黨還利用法律漏洞發動大罷免，試圖奪回立法院多數席位；又教唆憲法法庭公然違法裁判，並選擇性拒絕執行立法院已通過的法律案；甚至乾脆以閣揆不副署的手段，「沒收」不如己意的法律。上述任一行為，在正常的民主國家都是足以掀起滔天波瀾的重大醜聞；台灣在兩岸統獨之爭的陰影下，卻很難激起社會的義憤及學界的撻伐，國際媒體與組織竟也視若無睹，「自由之家」甚至將台灣評為「比美國更民主的國家」。

保守派主導的美國最高法院，尚能老實且不客氣地將川普的關稅政策宣判違憲；單憑這一點就足以說明，美國民主憲政成熟的分權制衡，實非台灣能望其項背。

（作者為清華大學合聘教授）