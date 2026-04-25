丁予嘉／美以伊戰後的全球股市

今年二月廿八日，美國被以色列綁架，對伊朗發動大規模的斬首突襲。這是一場弱肉強食、違法亂紀、毫無正義的戰爭，開打至今已兩個月了，荒謬絕倫的威脅、欺敵弄假的消息、大言不慚的誇大、反反覆覆的詐騙，及徹徹底底的亂象，令人目不暇給。金融市場、原物料市場也隨之上上下下，提供了內線人士進進出出的絕佳舞台。

戰爭就是情緒控制得不到位，或是要達成什麼不可告人的目的。戰爭打久了，軍火庫存消耗得差不多了，精疲力竭之後，情緒會回歸正常，會開始精算成本效益，可惡的政客與資本家會如此，你、我更應該靜下心來，仔細旴衡一下，當消息面主導的市場結束後，接下來的市場趨勢。

先簡略說明一下現今全球股市的現況。戰事開打之前，或是開打後的今天，全球主要國家（除中國以外）的股市，都處於歷史新高；不僅如此，連續牛市已超過三年，這三年當中，高喊各式各樣的風險已高、即將大幅修正的投資人，不在少數，也不乏名聲卓著的大咖，市場卻頂著乖離擴大的事實，繼續往上攻堅，把股票賣早的、等著下跌才要進場的，集結成一個大群體，叫做ＦＯＭＯ（Fear of missing out）。關注市場、沒賺到的投資人，每個人心中都充滿矛盾，該進該等？難下決定，深怕自己是最後一批的韭菜！

在此為大家捋一捋市場上多頭的聲音：一、戰爭總是短期的，而ＡＩ帶動的全方面產業革命才剛開始，股市多頭必將持續，二○二七年以前，不需擔憂。

二、這波油價的上漲，完全是因為戰爭而產生的供給面衝擊，全球對石油的需求早已產生結構性變化，高於八十美元的油價，完全沒有需求面的支撐。

三、總體經濟面的隱憂—經濟衰退，根本不需擔心！因為戰爭打不久，油價不會失控，通膨更不會擴散，利息也不會上漲，經濟也就不會衰退；再加上，ＡＩ所帶來的生產力提升，壓抑通膨，輕而易舉。

再仔細看看，頻創歷史新高的股市，與基本面的悖離：一、很多「阿薩不魯」的公司，股價不停被追捧，市值已經超過它所生產的產品市場總規模，有些甚至超過數倍之多；仔細一看，它的市占率僅百分之三至百分之五，這真的是蠻扯的！（台積電也是，可是它的市占率高達百分之七十，高階製程甚至高達百分之九十九）。

二、就算通膨可控，利息現下還是處於高檔，若沒有清楚地看見降息的跡象，這個風險其實蠻嚴重的，借貸成本持續增加，對企業及政府都是很大的負擔，稍有不慎，實有墜谷之險。

三、漲多就是最強力的空頭訊號。全球股市像這次的飛漲，以前真沒見過。歷史經驗當然不是百分百的重複，但是代表股價的狗，終究要回到主人（基本面）的身邊，只是沒人知道是什麼時候。

看多，偏空，都有道理！該怎麼辦呢？把要做投資的錢算清楚，挪出百分之廿，找沒漲到的績優股買進、抱著；畢竟這波股市漲得很扭曲，跟ＡＩ扯不上邊的反而還在跌，但只要是績優，會輪動到的。其他百分之八十，保有現金，不賺利息也無妨，耐心等待！等待的原因無他，世界紛亂，干擾甚多，變數無常，總會有把股價打回原形的時候！

（作者為經濟學家）