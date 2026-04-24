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楊志良／台灣不獨，中共不武

聯合報／ 楊志良

二月十日，國民黨主席鄭麗文，以國家政策研究基金會董事長身分，頒發國政顧問證書予本人；同時受聘為顧問者，大多曾在政府擔任政務官，人數多達一百三十人。本人既不在首批之列，也不在最後一批，既然接受委託擔任國政顧問，必然要盡到本分，提出建言，因此呈上以下這段文字，希望成打破兩岸僵局的新出路。

「台灣不獨，中共不武，共同締造中華民族偉大復興；兩岸若合，不論經濟、科技、武力、文化，均能成為世界第一強國。新的中國的政治治理，由兩岸平等協商談判完成。」

本人人微言輕，恐建言無法入鄭主席法眼，因此特別懇請在國內享有高度尊崇的媒體人趙少康先生，將此建言傳給鄭主席。趙先生是我多年老友，他不負老友所託，將此文再次傳給鄭主席。

本人曾留美四年，期間受邀擔任柏克萊大學交換學者，多次參加在美國的各種研討會，如全美公共衛生大會。我因為是東方面孔，與日、韓、中國大陸、泰、新、香港、馬來西亞，甚至印尼人外表類同，對方常搞不清楚我是哪裡人，就會問：「Where are you from（你來自哪裡）？」

聽到我回答：「I come from Taiwan（我來自台灣）」，對方總會接著說：「So you are Chinese」—Chinese有兩層意思，通常廣泛指稱具華人血統的人，但也可指來自「政體中國大陸」的人，除非是大陸朋友自己說「I come from China」，那就單指後者。

不少在國外的台灣朋友應有類似經驗，說自己來自台灣，容易被認為是Chinese，亦即是華人（但非中國大陸人）。

兩岸同屬華人，中華民族曾經非常弱小，飽受包括日本在內的列強欺凌，所以孫中山先生要聯合世界各國弱小民族，如高麗、緬甸、越南、印度、高棉及眾多非洲、南美國家，對抗列強。多年過去，如今中華民族在兩岸華人的努力下，無比強大，華人在許多先進國家都表現優異，不論受到的教育以及財富都在平均水準之上，憑著實力受到尊重。

在此情勢下，「台灣不獨，中共不武」，讓兩岸都可以在和平之下，繼續發展，皆蒙其利；反之，當然就是兩敗俱傷，漁翁得利。聰明的中華民族，自然知道該如何決定、如何選擇。

三月一日聯合報民意論壇刊出筆者文章〈馬年唯此願：愛與和平〉，想表達的就是即使不同物種間都可以有愛，例如人與汪星人、喵星人之間，可以愛得「死去活來」；忠犬忠貓的故事不知凡幾，拍成電影者不知賺了多少感性者的熱淚；更不用說不同的文化、語言，也無法阻止愛情的發生。如果人人心中有愛，當然就有和平，戰爭一定起於仇恨，否則如何能毫不猶豫，手起刀落或按下扳機，讓對方一命嗚呼。

心中充滿怨恨之氣，必然傷身，心中有愛則心平氣和。一般人看到嬰兒安詳甜美的睡在慈母懷中，心中一定充滿暖意，必然健康長壽。而戰爭必須充滿仇恨，所以沒有贏家。

美國總統川普因戰爭積累的仇恨太多，若沒有層層保安，獨自外出必不放心。鄭麗文與大陸領導人習近平，滿口和平，如果是真心，能給動盪的國際局勢增添暖意。（作者為前衛生署長）

中國大陸 政治 國民黨

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