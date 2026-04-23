陳立恆／神權、金權與AI權

二○二六的人間四月天，應該充滿了聖潔的光輝，除了中華傳統裡慎終追遠的清明節氣，還有著天主教、基督教與東正教共同的受難周與復活節，以及猶太教的逾越節。可是隨著美以伊混戰的烽火不絕、美國權威性的岌岌可危、能源供應鏈的兵荒馬亂，再加上Anthropic宣布一款據說可以顛覆全球資安的Mythos模型，讓一個本該春和景明的四月天，似乎正在人間醞釀一場刀山劍樹的盛大試煉。

其實自戰爭伊始，就瀰漫一股十字軍東征式的聖戰氣息，美國不斷強調此次「史詩怒火」行動的訴求之一即推翻伊朗「神權政府」並解放其人民，此舉實在令人困惑，因為值此同時，我們看見川普號召一群福音教派牧師圍在白宮橢圓辦公桌四周幫他祈福；看見戰爭部長赫塞斯呼籲美國民眾與軍隊應該每日跪地祈求伊朗行動「奉耶穌基督之名」取得勝利；當然也看見以色列駐聯合國大使達諾在安理會上拿出聖經當地契，表示大部分中東地區都是上帝應許給以色列的土地，種種跡象看來，如果伊朗真的屬於神權政府，那美國與以色列不也是以宗教理念立國安邦？難道他們的人民也需要被解放？

當我們跳脫西方主流敘事的框架，其實不難發現美、伊與以色列的本質頗為相近，他們都是擁有投票制的民主共和，都是由宗教思想作為社會共識的底層邏輯，每一張印有「In God We Trust」的美鈔都在訴說著神與美國的同在。再者，這些國家機器的實際權力也都不在普羅大眾的掌握，而是以不同型式控制在教士集團或菁英財閥的手中，例如，美國政府年年花費上兆元的國防預算到處征戰，卻撥不出款項建立全民健保，只因此舉並不符合軍工和保險巨頭們的切身利益，而這只是冰山一角。隨著時代演進，美國民眾逐漸發現自己生活在金權統治之中，也開始覺得需要某種「解放」，於是我們觀察到今年剛上任的紐約市長曼達尼和正在參選德州參議員的塔拉里科，皆是因撕開財團用政治獻金操控美國民主的虛偽面具，而聲名鵲起的政治新星。

從君主到民主，人類社會永遠不可能自外於某個階級或集團的統治，所以神權也好、金權也罷，其實只要能維持國泰民安，那就是一個值得尊敬的成功政體，可惜在世界文明的歷程中，這樣的成功政體似乎不可多得。

然而，比起神權或金權，我覺得現代人類更該恐懼的是ＡＩ權，就是由通用人工智慧（ＡＧＩ）統治的未來政體。最近，號稱以人為本的Anthropic宣布一款據說可改寫全球資安的Mythos模型，因太過強大，他們甚至不敢將之公諸於眾；無論背後虛實為何，毫無疑問地，人類正在步入OpenAI前研究員與吹哨者柯科塔伊洛等人在去年四月發表的《ＡＩ 二○二七》白皮書中所預警的，ＡＩ可能最快於二○二七年（後延長到二○三○年）實現超越人類，且在這個ＡＩ稱王的未來裡，將有七成概率人類會面臨滅絕，屆時我們能從ＡＩ權政體中被解放的機率約等於零。

所以，廿一世紀人類戰場的決勝點不應是在於誰能控制石油或是貨幣，而是在於誰能讓所有ＡＩ自帶「神愛世人」式的底層代碼、能讓ＡＩ擁有仰望真善美的追求、能讓未來的人間都能在ＡＩ規則裡繼續享有春和景明的四月天；最後，這個「誰」將有可能變成未來的「神」。（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）