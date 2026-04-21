林一平／美國總統的典範與當代的鏡像

當美國總統川普提出「台灣偷走美國半導體產業」的言論時，台灣民眾的感受各異。美以伊戰爭風險升級，天主教教宗良十四世發聲反戰，卻遭川普總統攻擊，更引發爭議。直覺反應告訴我們，能引領美國走出當前困局的領袖，必須具備類似林肯的人格特質。圖爾欽著《末日時代》提出，川普所處的美國環境猶如林肯所處的一八六○年代。

在美國歷史中，林肯無疑是一座燈塔，他不僅拯救了分裂的國家，更以道德勇氣為後世領袖樹立典範。在當今全球動盪、族群撕裂、科技顛覆的時代，林肯的一生仍閃耀著超越時代的啟示。

一八六五年四月，林肯親筆簽署授權文件，派遣摯友兼保鑣拉蒙前往剛陷落的里士滿執行要務。臨行前，拉蒙懇求他盡量不外出以避刺客；林肯雖應允，三天後依然前往劇院。他並非輕忽承諾，而是堅信總統應與人民一同享受和平。這反映出他的領導哲學，即在國家責任與人性溫度之間尋求平衡。如果今日的領袖也能在權力高峰保持信任，政治將更具公信力。

一八六四年，林肯為慈善義賣題詞指出，從未見過有人希望自己成為奴隸，一語道破制度對人性的侮辱。他不僅發聲，更以「解放奴隸宣言」與「第十三修正案」將信念制度化；林肯示範了道德如何成為政治根基，領袖必須有勇氣對抗不義。同時，他深知技術的力量，南北戰爭期間常進駐電報室，與電報督察長埃克特合作，以加密通訊即時調度前線。他是歷史上第一位能直接遠距、即時掌握戰場的元首，展現了科技治理的遠見。

若以林肯為燈塔，川普對伊朗的軍事行動則照出了「燈塔缺席」的黑暗。今年二月廿八日，美以兩國對伊朗發動大規模空襲，伊朗最高領袖哈米尼遇難，伊朗隨即對以色列及海灣地區的美軍基地展開報復。

這場衝突顯露了領導風格的斷層。首先是繞過國會的獨斷用兵，林肯即便在內戰中，也始終在憲政框架內尋求支持；川普卻未事先尋求國會授權。憲法學者已指出，攻擊主權國家在本質上是宣戰行為，宣戰權應歸屬國會。其次是正當性存疑，美國國家情報總監加巴德去年在國會作證時表示，美國情報界評估「伊朗並未在建造核武」，川普卻反覆聲稱「威脅迫在眉睫」；以誇大的危機感驅動戰爭，林肯絕不為之。

再者，外交與武力的失衡令人憂慮。林肯在戰爭中仍保有和解精神，強調對任何人不懷惡意。反觀川普於去年四月十二日啟動美伊核談判，卻在六月以色列的軍事打擊中瓦解；今年二月的第二輪攻擊，更是在新一輪談判期間突然發動，令外交徹底破局，外交成了戰爭的前戲而非替代方案。此外，資訊操弄也耗盡人民信任。川普在社群媒體與記者會上的言論前後矛盾，甚至誇大摧毀核設施的戰果，與林肯誠信的品質背道而馳。

林肯用行動昭示，領袖之言絕非兒戲，承諾不可輕易動搖。一六○年後，他這座燈塔仍照亮了一個真理—領導者的價值在於為權力賦予人性與遠見。川普則提供了反面教材，揭示領袖將戰爭當作工具、將繞過制度視為效率，國家的靈魂便開始空洞。那座缺席的燈塔，正映照出當下政經局勢的晦暗與智慧遺產的珍貴。（作者為前科技部代理部長）