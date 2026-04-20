張延廷／防中毋須反中

日前美軍出動大陣仗搜救在伊朗上空跳傘逃生的戰機組員，短短四十個小時內，華府結合了中情局、五角大廈、乃至於波斯灣戰區內衛星定位的各種情報管道，甚至果斷炸毀兩架當機的MC─130J特種搜救機，可謂不惜代價營救，對外宣稱其一貫的「Leave no one behind」（一個都不少）的同袍情誼，實則是在測試不同作戰場域的戰鬥搜救作業準則，藉此修訂和補充未來相似情境下的施作技術。

其次，美軍在伊朗境內尋覓核設備未果，多少有將焦點轉為搜救以迎合「英雄主義」的美式文化。然而，這項不僅攸關人命，更甚至維持戰區保密的重要戰術，十年前美國印太總部即在「美日同盟」的框架下，在東海各座離島展開相似的想定和系列演練。

但在東亞，西太平洋島鏈不僅關乎美國的勢力存在，同時直接聯繫了全球航運的經濟命脈，其影響超越荷莫茲海峽。因此日本西南離島的各項實兵演練就在這十幾年間以「鴨子滑水」般默默進行，例如將石垣島、宮古島等原本僅能起降小型飛機的飛行場站，拓建成可供戰略機種作業的備降場地，這不難看出完全針對「防中」所作的「暗渡陳倉」之舉。

台灣周邊海、空交通航線密集且頻繁，任何因軍事行動所導致的海上搜救任務，都不同於其他陸地的部署，從近年發生的多起飛安案例，便明顯可見救援的困難度，風大浪高的季節更形同在軍事實力上的一大考驗；對國軍如此，遑論日本自衛隊，共軍亦不例外，營救成功與否將影響戰區全盤布局，誰也不敢輕啟戰端。

對於天生抱持高度危機感的日本人而言，中國大陸的崛起已成為戰後八十年和平時代的唯一挑戰，所謂「新軍國主義」的界定倘若貿然套用在當前高市內閣的國防政策上倒也不盡精準，在全世界政治風向右傾之時刻，被西方歐美慣性視為「獨裁」、「專制」的中共，內部可能也正悄悄地展開極端的推演。尤其地緣對手毫不避諱地強調「源頭打擊」藉以箝制「反介入／區域拒止」的戰略部署之時，甚至可能改變中共「防禦性」國防的主軸，從戰略思想上重返毛時代「早打、大打、打核戰」的深沉企圖。畢竟，最讓美國忌憚者不是「第六代機」、「萬噸大驅」之類的新製軍備，而是中共歷來在受到國際壓力時，激活民族主義，重新展開革命化、毛澤東化的草木皆兵式抗敵意識，屆時傳統安全態勢將更不可測，全球「多極化」的局面將更為確定。

美以伊持續一個多月的衝突，看似一場「不對稱」消耗戰，況且川普早已明言是「為伊朗石油而來」，聯手以色列對德黑蘭當局高層「斬首」，只是報復四十餘年來神權政府忤逆美國、實行全球霸權的發洩手段，但尚不至於徹底摧毀伊朗全國民生基礎，以免激起民怨，將長期的中東地緣戰略優勢拱手讓給俄羅斯；因此，策略性的停火實屬必然。

從本質上分析，中共和伊朗雖然都呈現反西方價值政權，但是共產黨的意識形態和神權制度大相逕庭。

台灣處在世界變局前，雖然看似無足輕重，卻仍能以同文同種的認知影響中共決策制定；是否能因此有利於台海乃至世界和平，避免走向極端、預防嫌隙加深，這是身為台灣人的利基，更是立足世界現代公民的深刻觀察。

（作者為空軍前中將副司令、國立清華大學教授）