黃齊元／兩岸和平之路 必須珍惜壯大

「鄭習會」順利圓滿落幕，在全球局勢高度動盪的當下，為兩岸開啟了一條和平之路，意義非凡。我們應如何看待這件事？重點不在於大陸提出的惠台十項措施，而必須從宏觀的角度，理解大陸和美國的思維。

習近平提出「四點意見」，分別是以正確認同促進心靈契合、以和平發展守護共同家園、以交流融合增進民生福祉、以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。其中最重要的是第二點和第三點，關鍵字是「和平」，習近平說，今天的世界並不太平，「和平彌足珍貴」。要促進和平，雙方必須多交流、理解互信；從合作到和解，進而達成長期和平目標。

另外同等重要的信息是「認同」，習近平說兩岸同胞都是中國人、一家人相處；只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。這是很簡單的道理，國共對戰早已遠去，大部分台灣人對大陸並無深仇大恨，除了喜歡去大陸旅遊，也讚嘆對岸科技進步。唯一遺憾的是，如今大陸許多企業已超越台灣，產業高度內捲的環境也讓許多台商難以生存。

同樣值得重視的是美國的看法，美國在台協會處長谷立言表示，美國一貫立場是希望兩岸穩定來往、歡迎雙方交流，期待北京和台灣各政黨保持溝通。但他強調，對話不能取代嚇阻，有足夠的嚇阻能力即有助於平等對話；台灣不需要在對話或嚇阻之間作選擇，更不需要在和平或戰力之間作選擇，可以同時進行。

然台灣不是以色列，我們有半導體實力卻缺乏軍事實力；台灣也不是烏克蘭，大部分台灣人民渴望和平，沒有不惜代價破壞家園、奮戰到底的決心。美國提出解決兩岸分歧的三種方法：對話、脅迫、戰爭，這是把大陸視為戰略的敵人，認為只有靠武力才能帶來和平，卻忽略了「溝通交流」一樣可帶來和平，而且比「對話」更進一層。習近平擺明了不想讓美國插手家務事，堅決要走和平的道路。

金融時報評論，由美國主導、維繫戰後秩序，並避免大規模衝突的時代已經終結；今天的美國在全球橫行、威脅舊盟友、助長舊對手，只追求短期利益，卻忽略自身與世界的風險。如今美國已失去國際正當性，中國大陸正在全世界取代美國的地位，只有台灣不了解這個趨勢。

西班牙首相桑切斯近期赴中國大陸進行正式訪問，這是他四年內第四次訪華，兩國進入緊密合作階段。台灣人民應了解，和中國大陸加強來往是全世界的潮流；就像鄭麗文主席所說，台灣不需要在美「中」之間作選擇，唯有同時和美「中」保持良好關係才能夠避險。

賴總統曾以「併購說」來比喻兩岸來往。任何的併購都須先坐下來談判；美伊談判需透過第三方巴基斯坦，兩岸交流則由國民黨扮演中間橋梁。有人說談判不要預設前提，其實前提當然會有，但應視為目標而不要說出來，大家盡量向中間靠攏。「鄭習會」已為兩岸和平建立好的開始，未來交流會愈來愈廣；執政黨若一味禁止，只會更加不得民心並逐漸被邊緣化。

中國大陸最近介入調停美以伊戰爭，扮演「和平使者」的角色。事實很清楚，今天美國是戰爭發動機，中國大陸則是和平推動者。未來要選擇「戰爭」還是「和平」，台灣人民須替自己的前途好好作主。

和平不能靠美國、不能靠武器，只能靠大家多交流，天佑台灣！

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）